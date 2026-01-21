Kerala Bus Viral Video: सेक्सुअल हरासमेंट का वीडियो वायरल करने वाली मुस्लिम लड़की शिमजीथा मुस्तफा गिरफ्तार

कोझिकोड: केरल की एक बस में वीडियो शेयर कथित तौर पर छेड़खानी करने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली मुस्लिम लड़की शिमजीथा मुस्तफा को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उसे इसलिए हिरासत में लिया गया है क्यूंकि जिस आदमी पर उसने चलती बस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का इलज़ाम लगाते हुए वीडियो वायरल किया था, दो दिन बाद उस आदमी ने अपने घर में फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली थी. उसके घर वालों ने इलज़ाम लगाया था कि वो अपना वीडियो वायरल होने और गलत इल्ज़ाम की वजह से सदमे में आ गया था, और इसी वजह से डिप्रेशन में आकर ख़ुदकुशी कर ली है.

पुलिस ने बताया कि शिमजीथा मुस्तफा को बुधवार को केरल के कोझिकोड से पुलिस ने उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि शिमजीथा मुस्तफा की गिरफ्तारी ऐसे वक़्त में की गई है, जब उसने 42 साल के दीपक की सुसाइड के मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया रही थी. शिमजीथा पर इल्ज़ाम है कि उसने पुलिस में फॉर्मल शिकायत दर्ज किए बिना उस कथित सेक्सुअल हरासमेंट के वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था.

दीपक के माता-पिता की शिकायत के बाद, मेडिकल कॉलेज पुलिस ने शिमजीथा के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने कहा कि नॉन-बेलेबल सेक्शन लगने के बाद वह फरार चल रही थी. तब से उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था. इसके बाद, पुलिस ने उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि जांच अधिकारी को इस बात का शक था कि वह केरल छोड़कर मंगलुरु आ गई है. शिमजीथा पहले विदेश में रहती थी, इसलिए पुलिस ने कहा कि उसके देश से भागने की कोशिश करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी वजह से लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.

Kerala man dies by suicide after being accused of sexual misconduct on a bus. The man was reportedly going through mental stress after the video went viral. pic.twitter.com/7KFcIPOP9X — The Tatva (@thetatvaindia) January 18, 2026

इस बीच, पुलिस ने उस प्राइवेट अल अमीन बस के CCTV फुटेज की जांच की है, जिसमें यह घटना हुई थी. पुलिस ने कहा, " ड्राइवर के केबिन के पास लगे कैमरे के फुटेज में दीपक दोपहर करीब 12.45 बजे बस में चढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में एक बैग है और वह नॉर्मल दिख रहा है." यह भी पता चला है कि शिमजीथा दीपक से करीब एक मिनट पहले बस में चढ़ी थी. विजुअल्स में किसी झगड़े या गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है. इस मामले में ड्राइवर, कंडक्टर और बस के दूसरे स्टाफ के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सभी ने सफ़र के दौरान किसी भी शिकायत या अजीब घटना से इनकार किया है. कंडक्टर ने कहा कि शिमजीथा ने बस में किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाया और न किसी से किसी तरह के मदद की मांग की थी. पुलिस ने वीडियो में बताए गए बस कर्मचारियों के बयान भी रिकॉर्ड किए है.

उधर मृतक दीपक के माता-पिता ने पुलिस से कहा, " वीडियो के सर्कुलेशन से उनके बेटे को बहुत मानसिक परेशानी हुई और उनके दावे के मुताबिक, झूठे इल्ज़ाम की वजह से उसे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा. इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाया. उधर, पुरुषों के एक एसोसिएशन ने भी आत्महत्या की CBI या क्राइम ब्रांच जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

