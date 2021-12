दही खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन; जानिये फिर क्या हुआ उनके साथ ?

लाहौरः पाकिस्तान में एक ट्रेन चालक (Loco Pilot in Pakistan) और उसके सहायक को लाहौर में एक रेलवे स्टेशन के निकट दही खरीदने के लिए ट्रेन रोकने के इल्जाम में सेवा से निलंबित कर दिया (Suspend for Stopping train to buy curd) गया है. मीडिया में आई खबर से बुधवार को यह जानकारी मिली. डॉन की खबर के मुताबिक, रेल मंत्री आजम खान स्वाती ने मंगलवार को चालक और उसके सहायक को निलंबित कर दिया. इनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है, जिसमें चालक को दही खरीदने के लिए प्रांतीय राजधानी में काहना कच्चा रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन रोकते हुए देखा जा सकता है.

Inter-city train driver in Lahore gets suspended after making unscheduled stop to pick up some yoghurt.#pakistan #Railway #ViralVideo pic.twitter.com/n6csvNXksQ — Naila Tanveer(@nailatanveer) December 8, 2021

घाटे में चल रहा है पाकिस्तान रेलवे

खबर में कहा गया कि इस वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे विभाग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. दुर्घटना, यात्री सुरक्षा और घटते राजस्व की वजह से यह विभाग पहले से ही निशाने पर है. मंत्री ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान रेलवे के लाहौर प्रशासन को चालक राना मोहम्मद शहजाद और उनके सहायक इफ्तिखार हुसैन को निलंबित करने का आदेश दिया है.

