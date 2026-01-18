Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3078405
Zee SalaamZee Salaam Viralबजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!

बजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!

Hate against Muslims in Bajrang Dal Training Camp: मध्य प्रदेश के धार जिले में बजरंग दल की ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुलेआम मुसलमानों को देश छोड़ने और गोली मारने का कविता पाठ किया गया. इस मामले का न तो अभी तक पुलिस ने संज्ञान लिया है, न किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:10 PM IST

Trending Photos

बजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!

नई दिल्ली: देश में आतंकवाद, हिंसा और भड़काऊ भाषण की परिभाषा बदल चुकी है. ये तभी माना जाता है जब इसमें आरोपी कोई मुस्लिम व्यक्ति हो. बाकी ये एक जायज़ अमल बन जाता है. मध्य प्रदेश के धार जिले में  बजरंग दल के एक ट्रेनिंग कैंप में खुलेआम मुसलमानों के सीने में गोली मारने का आह्वान किया गया. इसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

दरअसल, मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में बजरंग दल के प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण के दौरान एक कार्यकर्ता ने वहां मौजूद लोगों से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक कविता का सामूहिक पाठ करवाता हुआ दिखाई दे रहा है. इस कविता में कहा जा रहा है कि “इस देश का हर बच्चा ‘सिया राम’ कहेगा, इस देश में न मुसलमान न इस्लाम रहेगा. जिन्हें मोहम्मद चाहिए वे मदीना चले जाएँ. वरना चलेगी गोली, मुल्लों के सीने में .. इस देश में न अकबर न बाबर का नाम रहेगा. इस देवभूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा."

ये विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये साफ़ तौर पर एक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए उकसावे की कार्रवाई है. इससे समाज में हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा. सीधे तौर पर ऐसे उकसावे की कार्रवाई देश का माहौल खराब करने की साजिश है, जो एक दिन देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जाने में कोई कसार नहीं छोड़ेगा. लेकिन हैरानी की बात है कि इस तरह के विडियो पर अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है न कोई कार्रवाई के सबूत मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऐसा भी नहीं है कि बजरंग दल का इस तरह का ये कोई पहला विडियो है. ऐसी विडियो, और ऐसी अपील संगठन की तरफ से लगातार जारी होती रहती है. संगठन के लोगों ने पुलिस व्यवस्था को एक तरह से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. जो काम पुलिस का है, वो काम संघटना कर रहा है. गौ रक्षा के नाम पर गौ तस्करी को रोकने के नाम पर संगठन खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, और पुलिस असहाय होकर कुछ नहीं कर पा रही है. पुलिस थाने में घुसकर संगठन के लोग पुलिस को धमका कर जा रहे हैं, पुलिस मिमियाती रह जाती है.  

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

violence against Muslimsbajrang dal training campMadhya Pradesh DharSalaam News

Trending news

violence against Muslims
बजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!
muslim news
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस
muslim news
अमेरिका ने सीरिया में फिर किया बड़ा हमला, अल-कायदा से जुड़े बड़े नेता की मौत
muslim news
ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार
Uttar Pradesh news
घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार
iran news
अमेरिका और इजरायल को फिर मिली शिकस्त, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
गोल्डन टेंपल में वजू बनाना पड़ा महंगा,विरोध के बाद सुबहान रंगरेज को मांगनी पड़ी माफी
Rajasthan news
हिंदू सेना के बाद महाराणा प्रताप सेना का शिगूफा, अजमेर दरगाह को बताया गैर-मजहबी जगह
Delhi news
पिंकी के बाद अब दक्ष ने हथियार बांटने के लिए उकसाया, कहा- जिहादी या कठमुल्ले अगर...
Gujrat news
सोशल मीडिया से कट्टरपंथ का जाल; गुजरात केस में NIA की चार्जशीट से बड़ा खुलासा