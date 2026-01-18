बजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!

नई दिल्ली: देश में आतंकवाद, हिंसा और भड़काऊ भाषण की परिभाषा बदल चुकी है. ये तभी माना जाता है जब इसमें आरोपी कोई मुस्लिम व्यक्ति हो. बाकी ये एक जायज़ अमल बन जाता है. मध्य प्रदेश के धार जिले में बजरंग दल के एक ट्रेनिंग कैंप में खुलेआम मुसलमानों के सीने में गोली मारने का आह्वान किया गया. इसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में बजरंग दल के प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण के दौरान एक कार्यकर्ता ने वहां मौजूद लोगों से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक कविता का सामूहिक पाठ करवाता हुआ दिखाई दे रहा है. इस कविता में कहा जा रहा है कि “इस देश का हर बच्चा ‘सिया राम’ कहेगा, इस देश में न मुसलमान न इस्लाम रहेगा. जिन्हें मोहम्मद चाहिए वे मदीना चले जाएँ. वरना चलेगी गोली, मुल्लों के सीने में .. इस देश में न अकबर न बाबर का नाम रहेगा. इस देवभूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा."

ये विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये साफ़ तौर पर एक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए उकसावे की कार्रवाई है. इससे समाज में हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा. सीधे तौर पर ऐसे उकसावे की कार्रवाई देश का माहौल खराब करने की साजिश है, जो एक दिन देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जाने में कोई कसार नहीं छोड़ेगा. लेकिन हैरानी की बात है कि इस तरह के विडियो पर अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है न कोई कार्रवाई के सबूत मिले हैं.

ऐसा भी नहीं है कि बजरंग दल का इस तरह का ये कोई पहला विडियो है. ऐसी विडियो, और ऐसी अपील संगठन की तरफ से लगातार जारी होती रहती है. संगठन के लोगों ने पुलिस व्यवस्था को एक तरह से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. जो काम पुलिस का है, वो काम संघटना कर रहा है. गौ रक्षा के नाम पर गौ तस्करी को रोकने के नाम पर संगठन खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, और पुलिस असहाय होकर कुछ नहीं कर पा रही है. पुलिस थाने में घुसकर संगठन के लोग पुलिस को धमका कर जा रहे हैं, पुलिस मिमियाती रह जाती है.