मुस्लिम दूल्हे ने हिंदू देवता जैसे कपड़े पहनकर किया डांस; मच गया बवाल

मंगलुरुः कर्नाटक में एक विवाह समारोह के दौरान हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इल्जाम में, एक मुस्लिम दूल्हे और दुल्हन के परिजनों पर मामला दर्ज किया (Muslim Groom booked for hurting Hindu Sentiments in Karnatka) गया है. बंटवाल तालुक के वीतला पादनुरु गांव के निवासी चेतन की शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया गया है. पुलिस जराया ने शनिवार को बताया कि शिकायत में कहा गया कि तुलुनाडु क्षेत्र में आयोजित शादी में दूल्हे ने एक हिंदू उपदेवता ‘कोरगज्जा’ की तरह परिधान पहने (Muslim Groom dreessed up like Hindu Devta Karugajja) थे.

A #Muslim youth allegedly dressing up as Koragajja, a #Hindu deity, reverred by #Hindus in coastal region of #Karnataka, during marriage ceremony has erupted into a controversy with #BajrangDal registering complaint at #Vittala police station and demanding arrest. (1/2) pic.twitter.com/PlbAOXeQe7

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) January 7, 2022