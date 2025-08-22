नर्स ने बच्चे के कान में दी ऐसी अज़ान, मदहोश हो गए लोग; देखें Viral Video
नर्स ने बच्चे के कान में दी ऐसी अज़ान, मदहोश हो गए लोग; देखें Viral Video

Azaan Viral Video: सोशल मीडिया पर एक नर्स का बच्चे के कान में अज़ान देने का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो मिस्र का है और अज़ान देने वाली महिला का नाम मेना कादरी हैं. उनकी आवाज़ इतनी बेहतरीन है कि हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आ रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 22, 2025, 09:01 AM IST

नर्स ने बच्चे के कान में दी ऐसी अज़ान, मदहोश हो गए लोग; देखें Viral Video

Azaan Viral Video: मुसलमानों में बच्चा होने के बाद कान में अज़ान देने का रिवाज है. यह अज़ान कोई ऐसा शख्स देता है, जो दीनदार हो और अल्लाह में यकीन रखता हो. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और वह अज़ान दे रही है. 

महिला का अज़ान देने का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नवजात बच्चे की मां बेड पर लेटी है और नर्स ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और वह अज़ान दे रही है. महिला की आवाज़ इतनी बेहतरीन है कि हर कोई तारीफ कर रहा है. अज़ान देने का अंदाज़ इतना प्यारा है कि इसमें डूब जाने का मन हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है. हर कोई महिला की आवाज़ और अज़ान देने के अंदाज़ की तारीफ कर रहा है.

देखें वायरल वीडियो

वीडियो में अज़ान देने वाली महिला का नाम मेना कादरी है, जो मिस्र की रहने वाली हैं. वह इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हुई लिखती हैं, बच्चे के कान में अज़ान देने की फीलिंग में लफ्जों में बयान नहीं कर सकती.

लोग कर रहे जमकर तारीफ

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे अभी तक 16 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, लगभग साढ़े चार लाख लोगों के जरिए इसे शेयर किया जा चुका है वीडियो पर 2.4 मिलियन्स से भी ज्यादा लाइक्स हैं.

मेना पेशे से एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी हैं, वह अकसर अपने म्यूजिक वीडियोज़ सोसल मीडिया पर साझा करती रहती है. हालांकि उनके इस वीडियो को जितना पसंद किया गया है, उतना शायद की किसी वीडियो को पसंद किया गया. नर्स होने की वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अस्पताल के वीडियो भी शेयर किए हुए हैं. जिनमें वह अपनी ऑफिशियल पोशाक में दिखाई दे रही हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Nursemuslim newsAzaanViral Video

