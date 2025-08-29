इतने सलीके से कप में चाय ढालता था चपरासी कि प्रिंसिपल का आ गया दिल; दोनों ने कर ली शादी

बड़े- बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है. किसी काम को हिक़ारत भरी निगाह से नहीं देखना चाहिए. ज़िन्दगी में जब जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन और परफेक्शन के साथ करना चाहिए. आपके काम करने का अंदाज़ और उसका नतीजा इतना परफेक्ट हो कि वो काम ही आपकी पहचान बन जाए. आप उस काम के एक्सपर्ट हो जाएँ.

पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले एक चौथे दर्जे के मुलाजिम फैज़ ने भी अपना काम बेहद ईमानदारी और लगन के साथ किया था, और इसके बदले में फैज़ को जो मिला इसका तसव्वुर करना भी किसी के लिए आसान नहीं होगा. कई लोग फैज़ की कामयाबी देखकर जल सकते हैं!

दरअसल, फैज़ नाम का एक शख्स एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था. उस स्कूल में फरजाना नाम की एक खातून प्रिंसिपल थी. फैज़ स्कूल के दीगर कामों के अलावा अपनी प्रिंसिपल मैडम का भी हुक्म बज़ालाते थे. उनके लिए खाना गरम करना, खाना परोसना, उनका बैग उठाकर उनकी गाड़ी तक ले जाना फैज़ का मअमूल का काम था. इसके अलावा वो प्रिंसिपल मैडम के लिए चाय भी बनाता था.

फैज़ का ईमानदारी से काम करना और उसका कप में चाय ढालने का अंदाज़ फरजाना मैडम के दिल में उतर गया था.. प्रिंसिपल मैडम फैज़ के इस अदा पर अपना दिल हार बैठी थी.

फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर चपरासी फैज़ से अपने दिल की बात कर डाली.. पहले तो फैज़ प्रिंसिपल के मुंह से ये बात सुनी तो उसे हैरत के साथ डर भी लगा, कि शायद मैडम उससे मज़ाक कर रही हैं. लेकिन मैडम के यकीन दिलाने और इसरार करने के बाद फैज़ अपने प्रिंसिपल मैडम से शादी के लिए तैयार हो गया.. फिर दोनों ने मौका देखकर शादी कर ली और इस शादी में दोनों के परिवार के अलावा स्कूल के सभी मुलाजिम भी शामिल हुए.. पंजाब में इस वक़्त इस शादी की काफी चर्चा है.. लोग प्रिंसिपल मैडम की तारीफ कर रहे हैं.. उनके फैसले और हौसले को सलाम कर रहे हैं.

हालांकि, पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात बिलकुल नहीं है.. अभी कुछ माह पहले ही एक खबर आयी थी कि एक बड़े अस्पताल में एक नौजवान और खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने उसी अस्पताल के एक सफाई मुलाजिम से शादी कर ली थी. पूछने पर डॉक्टर ने बताया था कि वो जिस ईमानदारी, मुस्तैदी और परफेक्शन के साथ अस्पताल के फर्श की सफाई करता था, उसे देखकर डॉक्टर का उसपर दिल आ गया था.

इसलिए डॉक्टर ने सफाई कर्मचारी से शादी कर ली...

तो सनद रहे कि नाउमीदी कुफ्र है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है... इसलिए आप जहाँ कहीं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते रहे... खुदा का घर दूर है अंधेर नहीं है!

