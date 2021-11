रिजवान ने बताया- 20 मिनट देर से अस्पताल पहुंचता तो फट जाती दोनों ट्यूब, ICU में रहे 2 दिन

नई दिल्ली: ICC T20 World Cup में जबरदस्त फॉर्म में रहे पाकिस्तानी बल्लेबा मोहम्मद रिजवान (Mohammed Rizwan) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. दरअसल मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल से पहले बहुत मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा था. बताया जा रहा है कि रिजवान को सीने में शदीद तकलीफ समेत बुखार और खांसी की वजह से अस्पताल ले जाया गया था. जहां वो दो दिन तक ICU में रहे थे.

इस बारे में बताते हुए अब मोहम्मद रिजवान कहा है कि होटल में मौजूद परिवार को ईसीजी के लिए अस्पताल ले जाने का कह कर निकला था लेकिन जब हम अस्पताल पहुंचे तो मुझे सांस नहीं आ रहा था. उन्होंने बताया कि डॉक्टर का कहना था कि मेरी दो ट्यूब रुक गई हैं. डॉक्टर मेरे अलग-अलग टेस्ट कर रहे थे और जब मैंने नर्स से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं 20 मिनट और देर से अस्पताल पहुंचता तो मेरी दोनों ट्यूब्ज फट जातीं.

Mohammad Rizwan speaks about why he always carries his pillow with him.

Watch full video: https://t.co/R8J23eqvJa#BANvPAK | #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/8TUbi09q9f

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 15, 2021