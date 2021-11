SCO Summit में पाकिस्तानी ने किया इमरान को जलील, कहा-इतने जालिम ना बनो कुछ तो..., देखिए VIDEO

नई दिल्ली: हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुद अपनों के ज़रिए ही ज़लील होता रहता है. इसकी मिसाल एक नहीं , ब्लकि कई बार देखने को मिल चुकी है. हाल ही में इंटरनेशल मंच पर एक बार फिर इमरान खान को अपनी बेइज्ज़ती झेलनी पड़ी. दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) इस वक्त शंघाई कोऑप्रेटिव ऑर्गनाइजेशन (SCO) के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें बड़ी ज़लालत का सामना करना पड़ा. हालांकि यह वीडियो सितंबर महीने का है. जो एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह प्रोग्राम ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ. इस प्रोग्राम में ताजिकिस्तान बिजनेस कन्वेंशन से इमरान खान ने संबोधित किया. प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण के बाद प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए मशहूर कारोबारियों को भी अपनी-अपनी राए रखने का मौका दिया गया. यह बिजनेस कन्वेंशन उस समय शेर-ओ-शायरी की महफिल में तब्दील हो गया जब वहां मौजूद एक कारोबारी ने शेर पढ़ने शुरू कर दिए.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शेर पढ़ रहे कारोबारी का नाम खालिद अमीन बताया जा रहा है. खालिद अमीन ने पहले तो पाकिस्तान की तारीफ में कुछ शेर पढ़े. जिन पर इमरान खान ने खुशी का इजहार भी किया लेकिन जब उसी कारोबारी (खालिद अमीन, Khalid Ameen) ने इमरान खान को उनकी हकीकत से रूबरू कराना शुरू किया तो पीएम इमरान ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया.

खालिद अमीन ने पाकिस्तान की आवाज बनकर कहा कि-

"कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक,

मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे."

खालिद अमीन को इस शेर पर वहां मौजूद लोगों ने खूब दाद दी. यहां तक कि इमरान खान ने भी गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने अगला शेर पढ़ा प्रोग्राम में शिरकत करने वाला हर शख्स हैरान था. खालिद अमीन ने कहा कि इमरान भाई आप तो अब कैदी हो गए. जब कंटेनर पर थे तो जबरदस्त थे. अब तो पता नहीं किनके चक्करों में आप आ गए. इसके बाद वो कुछ इस तरह शेर पढ़ते हैं कि

'इतना जालिम ना बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो'.

देखिए VIDEO:

Talk about business, poetry for another time: PM Imran Khan pic.twitter.com/5kljJmTtHu

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) September 16, 2021