/मलेशिया में पाकिस्तानी लड़के के साथ रहने पर पंजाबी लड़की की पिटाई; कहा- पंजाब की हो रही बदनामी

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नई दिल्ली: हिन्दुस्तानियों के मन में हिन्दू-मुस्लिम को लेकर नफ़रत अपने मुल्क में ही नहीं, बल्कि विदेशों में साफ़ नज़र आटा है. अपने देश से बाहर जाकर भी वो इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते हैं. इस तरह का एक मामला मलेशिया में पेश आया है, जहाँ एक हाईवे पर एक पाकिस्तानी लड़के के साथ पंजाबी लड़की घूमने पर बीच सड़क पर उनके साथ मारपीट की गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इस वीडियो को शेयर करने वाले नौजवान का दावा है कि लड़की पंजाब के मोगा की रहने वाली है, और मलेशिया में पाकिस्तानी लड़के के साथ रह रही है. वीडियो में हमलावर लड़के उसे भारत भेजने की मांग करते नज़र आ रहे हैं. हालांकि,इस वायरल VIDEO की अभी तक तस्दीक नहीं की गई है, न ही इसे लेकर मलेशिया पुलिस की तरफ से कोई ऑफिसियल बयान सामने आया है.
इस वीडियो में लड़के लड़की को घेरकर अपने परिवार से बात कराने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं. पाकिस्तानी नौजवान दावा कर रहा है कि लड़की के परिवार को उसके साथ रहने की जानकारी है, और वह रोज उनसे बात भी करता है. इसके बाद हमलावर लड़के पाकिस्तानी नौजवान से मौके पर ही लड़की के माता-पिता से फोन बात कराने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगती. फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है.
युवती को थप्पड़
इस बहस के दौरान एक लड़का लड़की को थप्पड़ जड़ देता है. थप्पड़ लगने के बाद लड़की सड़क पर ही रोने लगती है. वीडियो में कुछ लड़के उसे पाकिस्तानी नौजवान का साथ छोड़ने के लिए कह रहे हैं. पाकिस्तानी नौजवान इसका विरोध करता है, और फिर धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है. जब एक युवक युवती को हाथ लगाकर आगे आने के लिए कहता है, तो साथ खड़ा पाकिस्तानी युवक इसका विरोध करता है. इसके बाद उसके साथ धक्का-मुक्की होने लगती है.
वीडियो में लड़की से उसके घर का पता और परिवार से बात कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसके परिजनों को सब पता है. हालांकि, वह अपने माता-पिता से फोन पर बात नहीं करवा पाती है. वीडियो में कुछ लड़के किसी 'रूबी मैम' को फोन कर लड़की को भारत डिपोर्ट कराने की मांग करते सुनाई देते हैं. वो कह रहे हैं कि लड़की के पाकिस्तान के लड़के के साथ रहने से पंजाब की बदनामी हो रही है.
आपसी झगड़े की भी संभावना
इस वीडियो को आपसी झगड़े का भी परिणाम माना जा रहा है. वीडियो में यह दावा भी किया जा रहा है कि कुछ निहंग जत्थेबंदियां भी लड़की को भारत भेजने की मांग कर रही हैं. यानी वो सब पहले से एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं. वीडियो में कुछ लड़के पाकिस्तानी नौजवान से ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि उसका हैप्पी नाम के शख्स के साथ पैसों का विवाद चल रहा है. उसे पहले इस मामले को सुलझाना चाहिए.