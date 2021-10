पाकिस्तान से हारने के बाद राशिद खान ने दुनियाभर के फैंस से मांगी माफी, जानिए क्यों

नई दिल्ली: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) में शुक्रवार को दुबई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिला. हालांकि इस मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हार मिली.

पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त को लेकर अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने देश और दुनियाभर के फैंस से माफी मांगी है. शुक्रवार को हुए मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने 47 गेंदों पर 51 रन और आसिफ अली (Asif Ali) ने 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई.

Sorry to all the fans back home and all around the world not giving you victory to celebrate and bring smile on your faces BUT Your support and prayers will be imp for the rest of the games.Thank you everyone for your msges 100th T20 international wkts



AFGHANISTAN ZINDABAD pic.twitter.com/PAo5TRQpa0 — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 30, 2021