मजबूरी नहीं, सेवा है पंचर लगाना; मोहम्मद चाचा की दुकान पर पहुंचे एक्टर सोनू सूद

मुंबई: एक तरफ सरकार स्किल बेस्ड कारोबार को बढावा देने की बात करती है, लेकिन जब यही काम कोई मुस्लिम समाज का आदमी करता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. उसे उसके काम के लिए अपमानित करते हैं. जैसे- अब्दुल है तो पंक्चर लगाता होगा! पंक्चर लगाने को एक समाज के गाली बना दिया गया है, लेकिन लोग पंक्चर लगाने वाले की मेहनत और समाज के लिए उसके सेवा और समर्पण भाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं.

मशहूर एक्टर सोनू सूद ने पंक्चर लगाने वाले एक दुकानदार का विडियो अपने इन्स्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा कर इस काम के महत्व को उजागर किया है. सिर्फ पांच घंटे में इस विडियो को 1.3 मिलियन लोगों ने देखा है और लाइक किया है.



सोनू सूद का ये वीडियो असम के सिलीगुड़ी के पास दालखोला में शूट किया गया है. सोनू सूद यहाँ एक टायर रिपेयर करने वाले से बातचीत के दौरान, छोटे बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की भी चर्चा की है. प्रधानमंत्री बार-बार इस बात की अपील करते हैं कि देश के पढ़े- लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी की अपेक्षा खुद के स्किल्ड बेस्ड काम पर ध्यान देना चाहिए.

सोनू सूद ने दालखोला में बनाए गए इस वीडियो में एक दाढ़ी- टोपी और लुंगी पहने शख्स से परिचय कराते हुए कह रहे हैं, "अपने लिए एक कप कॉफी पी लीजिए. यह हमारे भाई मोहम्मद हैं. उनकी यहाँ टायर की दुकान है. और आप सुबह कब उठते हैं?" जिस पर, रिपेयर करने वाले ने जवाब दिया:,“सुबह 5 या 6 बजे, और 24 घंटे लोगों को सर्विस देते हैं. ”

सोनू सूद ने सुबह जल्दी उठने वाले इस मेहनतकश लेबर की कड़ी मेहनत के बारे में बात की और छोटे बिज़नेस को सपोर्ट करने की अहमियत पर ज़ोर दिया ताकि वे अपना काम बढ़ा सकें.

सोनू सूद ने कहा, "सुबह इस वक़्त बहुत से लोग, हमारे भाई और बहन, सोते हैं. उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक कप कॉफी पीनी चाहिए और काम करना चाहिए.”

सोनू सूद ने मोहम्मद से पूछा, "दादा, एक बात बताओ. क्या तुम तुम रास्ते में कीलें फेंकते हो ताकि ग्राहक टायर पंचर होने क बाद दुकान पर बनवाने आये ?"

रिपेयर करने वाले ने जवाब दिया 'नहीं'.

दूकानदार के 24 घंटे सेवा में हाजिर रहने के कमिटमेंट की तारीफ़ करते हुए, सोनू सूद ने यह भी कहा कि इस तरह के काम लोकल इकॉनमी की रीढ़ हैं और उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए.

सोनू सूद ने कहा, भाई मोहम्मद, ऐसे ही सर्विस करते रहो, लेकिन अच्छा है अगर लोगों के टायर कम पंक्चर हों. वैसे, तुमसे मिलने आते रहना होगा, हमारे माननीय प्राइम मिस्टर मोदी कहते हैं कि छोटे लेवल के बिज़नेस को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वे बड़ा बिज़नेस कर सकें.”

