नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया टीम के दिग्गज गेंदबाजों में शुमार किए जाने वाले शेन वॉर्न आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से देहांत हो गया. वॉर्न के जाने की अचानक खबर मिलने के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. शेन वॉर्न अपने पीछे दो बेटियां और एक बेटे को छोड़ गए हैं.

शेन वॉर्न के देहांत के बाद लोग उनसे जुड़े पुराने किस्से खंगाल रहे हैं. इसी कड़ी में हम आपको शेन वॉर्न की एक ऐसी बॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. उनके ज़रिए फेंकी गई इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है. अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको इसके पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं.

यह बात 4 जून 1993 की है. एशेज़ सीरीज के दौरान वॉर्न ने एक ऐसी गेंद फेंकी कि जिसने भी उसको देखा वो देखता ही रह गया. दरअसल वॉर्न ने जो गेंद फेंकी थी वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर टर्न हुई थी. वॉर्न के बाद आज तक इस तरह की गेंद कोई भी नहीं फेक पाया.

