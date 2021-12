शिखर धवन ने उतारी गब्बर सिंह की नकल; लोग बोले- अब यही दिन देखना रह गया था बाकी

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Cricketer Shikhar Dhavan) फिलहाल मैच से दूर हैं. हालांकि, वह आजकल सोशल मीडिया पर कुछ मजेदार पोस्ट करके अपना वक्त बिता रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया (Shikhar Dhavan post a video on Instagram), जिसमें वह हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक गब्बर सिंह की नकल करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में, शिखर धवन को गब्बर के डायलॉग की नकल करते हुए (Shikhar Dhavan mimicry of Gabbar Singh goes Viral on Social Media) देखा जा सकता है. वह वीडियो में एक शख्स से पूछते हैं कि, कितने आदमी थे?

दर्शक दे रहे हैं मिली-जुली प्रतिक्रियांए

कितने आदमी थे के जवाब में उस व्यक्ति ने पंजाबी में उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि कितने आदमी थे. साथ ही वह वहीं दीवार में लगी एक औरत की पेंटिंग की तरफ इशारा करता है. इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज का पोस्ट जल्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को धवन ने खुद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर लोग मिली जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे फनी बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स इस वीडियो को देख धवन की खिंचाई भी कर रहे हैं कि क्या अब यही दिन देखना बाकी रहा गया है.

आजकल टीम से बाहर हैं धवन

धवन का आईपीएल में अच्छा सीजन रहा था, लेकिन उन्हें भारत के टी20 विश्व कप टीम में शामिल नहीं किया गया था और अनुभवी बल्लेबाज बाद में घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे. वह आखिरी बार श्रीलंका के दौरे के दौरान खेले थे जहां उन्होंने टीम का नेतृत्व किया था.

