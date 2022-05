एक बार फिर टॉपलेस हुईं सोफिया हयात, कैप्शन में लिखा, I am sexy & Beautiful

Sofia Hayat Topless: सलमान खान की होस्टिंग वाले टीवी रियलटी शो बिग बॉस से सुर्खियों में छा जाने वाले सोफिया हयात अपनी तस्वीरों को लेकर अक्सर चर्चा का मौजू बनी रहती हैं. अपने आपको नन कहने वाली यह हसीना कभी पूरी तरह धार्मिक हो जाती है तो कभी अपना बोल्ड अवतार दिखाकर फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा देती है. हाल ही में उन्होंने अपनी एक और बोल्ड तस्वीर शेयर कर फैंस के दिल मचला दिए हैं.

सोफिया हयात सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, उनके इंस्टाग्राम पर 443K फॉलोअर्स हैं. अपने इन्हीं फैंस के लिए सोफिया आए रोज़ तरह-तरह के वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं. पिछले दिनों सोफिया अपनी एक टॉपलेस फोटो शेयर गर्मियों में इंटरनेट का पारा और बढ़ा दिया. दरअसल सोफिया ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें उन्होंने टॉप पर कुछ भी नहीं पहना हुआ. साथ ही कैप्शन में लिखा,"I am sexy, I am beautiful, I am unique, I am divine, I am like everyone else.."

यह भी देखिए:

सोफिया के साथ रिलेशनशिप में थे रोहित शर्मा

एक खबर यह भी है कि भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी सोफिया हयात के साथ जुड़ा है. हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ डॉट कॉम के मुताबिक,"रोहित शर्मा को सोफिया एक पार्टी में मिली थीं. दोनों के बीच रिश्ता में नजदीकियां भी आईं लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका." हालांकि कहा जाता है कि रोहित शर्मा ने कभी यह बात कुबूल नहीं की कि वो सोफिया के साथ रिलेशनशिप में थे. लेकिन सोफिया ने ब्रेकअप के बाद कहा था कि उनका और रोहित शर्मा का ब्रेकअप हो चुका है.

