Watch: कैच पकड़ने के लिए उड़कर बाउंड्री के बाहर गए स्मिथ, सिर के बल गिरकर हुए बेहोश

Steven Smith Caught Vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में बेहद मुश्किल मैच पकड़ते हुए सिर के बल गिर कर बेहोश हो गए. दरअसल बाउंड्री पर खड़े स्टीव स्मिथ ने छक्के के लिए जा रही गेंद को कैच में तब्दील करने की बेहतरीन कोशिश की लेकिन गेंद बहुत ज्यादा बाहर थी और वो सिर बल जमीन पर गिर गए.

श्रीलंका के खिलाफ सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले के सुपर ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाज़ महेश ने स्टोयनिस की गेंद पर जोरदार शॉट लगाया तो डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर स्टीव स्मिथ ने बाउंड्री से बाहर जाती हुई गेंद को हवा में उछल कर कैच करने की कोशिश की.

Viral Video: इंसान ही नहीं बंदर भी दिलचस्पी से देखते हैं भोजपुरी गाने, यकीन नहीं आता तो देखिए

हालांकि स्टीव स्मिथ उस छक्के को कैच में तो तब्दील नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने छक्का भी बचा लिया. दरअसल स्टीव स्मिथ ने गिरने से पहले ही गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था. हालांकि गेंद फेंकने के बाद स्मिथ खुद को काबू नहीं कर पाए और सिर बल नचे गिर गए. जिसके बाद उनका सिर चकरा गया और वो बेहोश भी हो गए थे.

फिलहाल स्टीव स्मिथ श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 5 टी-20 मैचों की सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. हालांकि स्टीव स्मिथ की इस बेहतरीन कोशिश को देखकर सभी लोग उनको सलाम कर रहे हैं.

WATCH VIDEO

That was a marvelous effort from Steven Smith. Hats off to the commitment! He suffered a concussion and expected to be fine in a week. pic.twitter.com/rG5xhtQ9gP

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 13, 2022