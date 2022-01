लंबी मूंछ रखने की जिद पर अड़े सिपाही के आगे झुका प्रशासन; नौकरी पर फिर से हुआ बहाल

लंबी मूंछ रखने की जिद पर अड़े सिपाही के आगे झुका प्रशासन; नौकरी पर फिर से हुआ बहाल

सहायक महानिरीक्षक प्रशांत शर्मा के आदेशानुसार पुलिस में चालक के पद पर तैनात सिपाही राकेश राणा (Constable Rakesh Rana Suspended for not Obeying order of Seniors Official ) को अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया गया था