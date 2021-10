पायलट ने विमान में BHOJPURI में किया यात्रियों का स्वागत; सोशल मीडिया पर VIRAL हो गया वीडियो

नई दिल्लीः पटना से राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ान भरने से पहले, इंडिगो एयरलाइंस (INDIGO AIRLINES) के पायलट सिद्धार्थ कुमार ने बृहस्पतिवार को अपनी मूल भाषा भोजपुरी ( BHOJPURI) में मुसाफिरों का स्वागत व अभिवादन किया. एक यात्री द्वारा शूट किया गया स्वागत उद्घोषणा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया और इसके कुछ ही देर बाद हजारों लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया और अपनी टिप्पणियां भी दीं. भोजपुरी भाषा (BHOJPURI LANGUAGE ) अधिकतर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बोली जाती है. वीडियो के बारे में कुमार ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि उद्घोषणा को एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मैं भाषाई संस्कृति (BHOJPURI) का हिस्सा हूं और मेरा मानना है कि संचार (लोगों से) जुड़ने के लिए होना चाहिए.

Meanwhile, #indigo brings a new change. Passengers heading Patna from national capital were addressed in #bhojpuri pic.twitter.com/aoDWQoXtYa — Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) October 29, 2021