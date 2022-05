इस 10 साल के पाकिस्तानी लड़के से क्यों मिलना चाहते टाइगर श्राफ? जानिए वजह

Pakistani Dancer Subhan: डांस के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक टैलेंट पड़ा हुआ है. कई बार कुछ बेहतरीन डांसर अपने गांव की झुग्गी-झोपड़ी और गलियों तक ही सीमित रह जाते थे लेकिन सोशल मीडिया ने सभी को दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने का मौका दिया है. ऐसे कई स्टार मिल जाएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए खुद की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. हाल ही में एक पाकिस्तान का एक बच्चा अपने डांस को लेकर खूब वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान के बलूचिस्तान का रहने वाले एक 10 वर्षीय बच्चे के डांस का वीडियो इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रहा है. बच्चे का नाम सुब्हान सुहेल है. छोटी सी उम्र बेहतरीन ब्रेक डांस करने वाले सुब्हान को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. यहां तक कि अब उससे लोग मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर करने लगे. इनमें सबसे बड़ा बॉलीवुड के स्टार टाइगर श्राफ है.

Watch: डीप कट लगे गाऊन में Oops मूमेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, वायरल हो रहा वीडियो

a brilliant performance by a very talented boy Subhan Sohail Baloch, student of Times Grammar School Dagari Kahn #Kech. Subhan Baloch is not a best Dancer but also a brilliant singer. @DJBravo47 #SubhanBaloch#Turbat#Balochistan pic.twitter.com/lHsxukBR2L

— Shoaib Durrazai (@ShoaibBaloch) March 17, 2022