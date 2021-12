तुर्की के इस आईसक्रीम वाले के पास दुनिया भर से आते हैं कस्टमर ; VIDEO देखकर जानेंगे इसकी वजह

नई दिल्लीः आईसक्रीम (Ice- cream) खाना भला किसे पसंद नहीं होगा. आप उम्र के चाहे जिस पड़ाव में हों आईसक्रीम देखकर जी ललचा जाना इंसानों की फितरत है. लेकिन आपने क्या कभी डांस करते हुए आईसक्रीम (Ice -cream) खाया है. या कभी ऐसा मौका आया है कि आईसक्रीम खाने के पहले अपको डांस (Dance before eating Ice-cream ) करना पड़ा हो ? या फिर आईसक्रीम बेचने वाला खुद डांस करता (Ice -cream seller dance with customer) हो और आपको भी संगीत और अपने डांस मूव्स पर झूमने के लिए मजबूर कर देता हो ? तुर्की में एक ऐसा ही आईसक्रीम बेचने वाला शख्स (Ice -cream seller in Turkey) है, जो अपने डांस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है. आप भी देखें उसके वीडियो

संगीत की धुन पर थिरकने लगते हैं ग्राहक

तुर्की के अंतालिया प्रांत में ‘क्रेजी आईसक्रीम वाला’ (Crazy Ice-cream in Turkey) नाम की एक आईसक्रीम की दुकान है. इस दुकान की खासियत यह है कि इसमें ग्राहकों को आईसक्रीम देने के पहले दुकानदार डांस करता है और उसका डांस देखकर ग्राहक भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसके साथ डांस करने पर मजबूर हो जाता है. दुकानदार कभी दुकान से खुद बाहर आकर ग्राहकों के साथ डांस करता है तो कभी ग्राहकों को दुकान के अंदर ले जाता है और उसके साथ डांस करता है. बच्चे से लेकर, महिलांए, लड़कियां, नौजवान लड़के और यहां तक कि बूढ़े भी उसके साथ डांस करने को मजबूर हो जाते हैं.

ग्राहकों की जुटी रहती है भीड़

क्रेजी आईसक्रीम वाले की लोकप्रियता का आलम यह है कि तुर्की ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों से भी लोग उसके पास आईसक्रीम खाने पहुंच रहे हैं. इस वजह से उसके ग्राहकों की तादाद काफी बढ़ गई है. कई बार लोग पूरी टीम या ग्रुप के साथ वहां आईसक्रीम खाने आते हैं और डांस मस्ती कर वहां से विदा होते हैं. दुकान में कई फ्लेवर की आईसक्रीम मिलती है और उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि शहर के कई अन्य इलाकों में भी ’क्रेजी आईसक्रीम’ ब्रांड की दुकाने खुल गई है.

सेलिब्रिटी बन गया है आईसक्रीम वाला

आईसक्रीम बेचने वाला नौजवान इतना फेमस हो चुका है कि लोग अब उसके साथ डांस करने के बाद सेल्फी लेने और उसके आॅटोग्राफ तक लेने लगे हैं. आईसक्रीम वाला जहां कहीं जाता है, उसे लोग घेर लेते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने का आग्रह करते हैं. फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशस साइट्स पर उनके लाखों फाॅलोअर्स हैं.

