Badayun Namaz Video:सरकारी अस्पताल में नमाज़ पढ़ने पर बवाल; वायरल वीडियो पर लोग उठा रहे सवाल?

नई दिल्ली: अभी दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर से सड़क पर नमाज़ पढने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आरोपी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिए था. अब बदायूं के जिला अस्पताल के सीएमएस दफ्तर के बाहर बरामदे में एक शख्स का नमाज अदा करने का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया है. यह वीडियो मंगलवार के दोपहर यानी जोहर की नमाज़ के दौरान किसी ने बनाया है. हालांकि, संबंधित व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, कि वो कौन हैं?

वीडियो के वायरल होते ही अस्पताल इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी सरकारी दफ्तर के परिसर में इस तरह खुले में नमाज़ पढनी की इज़ाज़त दी जा सकती है? सूत्रों के मुताबिक, अस्पताल इंतजामिया इस मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है, कि संबंधित व्यक्ति मरीज है या कोई तीमारदार या फिर कोई बाहरी से आया हुआ अन्य व्यक्ति है?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग दो गुटों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि नमाज़ पढने से क्या हो गया, ह्जब्की दूसरे लोग ये दलील दे रहे हैं कि सार्वजनिक स्थाओं पर इस तरह की धार्मिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाने से इसे बढ़ावा मिलेगा.

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हालांकि, कानूनी नज़रिए से देखें तो मुल्क का संविधान सभी नागरिक को अपने धर्म का पालन और उसके मुताबिक आचरण करने की आज़ादी देता है, लेकिन इस अधिकार पर भी सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

लगाईं जा सकती है रोक

विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकारी कार्यालय और अस्पताल जैसे सार्वजनिक संस्थान कार्यस्थल होते हैं, जहां किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि के लिए प्रशासन की इज़ाज़त ज़रूरी होती है. अगर ऐसी गतिविधि से किसी तरह की बाधा पैदा होती है, या आमजन के आवागमन पर असर पड़ता है, तो प्रशासन इसपर रोक लगा सकता है.

अदालती फैसलों में भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के कई फैसलों में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां अधिकार के बजाय वहां की अथॉरिटी की इज़ाज़त पर आधारित होती हैं. बिना पूर्व इज़ाज़त के इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना ठीक नहीं है.

क्या कहते हैं उलेमा ?

इस सम्बन्ध में इस्लामिक विद्वानों की राय है कि नमाज़ के लिए उसका वक़्त होना और जगह का पाक होना ज़रूरी माना जाता है. इसलिए, जो मुसलमान पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वो उअमाज़ का समय होने पर अपने आसपास कोई पाक जगह देखकर नमाज़ पढ़ लेते हैं. हालांकि, वो मानते हैं कि मुल्क का माहौल आजकल ठीक नहीं है, नमाज़ पढने को भी लोग बड़ा मसला बनाना देते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि किसी खुली सार्वजनिक जगहों पर नमाज़ पढ़ने से परहेज किया जाए.

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