महिला SDM के पिता अख्तर के घर रोज़ आती थी नई- नई लड़कियां; वायरल Video से हंगामा!

SDM Father Video goes Viral: ये मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहाँ एक महिला SDM के कथित पिता को बंद मकान में महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका विडियो वायरल कर दिया. बस्ती के लोगों का इल्ज़ाम है कि इस घर में अवैध काम चल रहा था.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक बेहद शर्मशार करने वाली घटना सामने आयी है. यहाँ एक अधेर उम्र के शख्स से न सिर्फ पूरे बस्ती के लोगों को कराहियत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उस शख्स की SDM बेटी का भी सर अपने पिता की करतूतों की वजह से शर्म से झुक गया है!
बागपत कोतवाली इलाके की एक मुस्लिम बस्ती के लोगों का इलज़ाम है कि यहाँ रहने वाला एक शख्स तमीम अख्तर अपने एक अर्धनिर्मित मकान में रोज़ नई -नई लड़कियों और औरतों को लेकर आता है. उसके साथ उसे पुरुष दोस्त भी इस मकान में अक्सर आते रहते हैं. बस्ती वालों को इस बात का शक था कि इस मकान के अन्दर कोई अनैतिक काम चल रहा है.
तमीम अख्तर इस बारे में बात करने पर वो उल्टा बस्ती के लोगों पर पुलिस केस करने और कोर्ट में घसीटने की धमकी देकर उन्हें डरा देता था. तमीम अख्तर खुद को SDM सना अख्तर का पिता बताता है. इस बात का वो बस्ती के लोगों पर धौंस भी देता है.
शनिवार को जब उसके मकान में एक नई महिला आयी तो लोगों ने चुपके से उस महिला के साथ तमीम अख्तर का एक विडियो बना लिया, जिसमें वो उस महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था. पड़ोसियों ने उसी वक़्त मौके पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया और खुलवाया, फिर अधेड़ व्यक्ति तमीम अख्तर और महिला को पकड़ लिया. इसके बाद बस्ती में जमकर हंगामा मच गया. गुस्साए लोगों ने अधेड़ व्यक्ति के साथ हाथापाई और गाली गलौज कर उसके विडियो को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. विडियो में आरोपी शख्स और महिला लोगों से हाथ जोडकर माफ़ कर देने और छोड़ देने के लिए मिन्नत- समाजत करते हुए नज़र आ रहे हैं.. बस्ती वालों का कहना है कि इस आदमी ने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा था..हालांकि, इस मामले में अभी तक SDM सना अख्तर का कोई बयान नहीं आया है कि दावा करने वाला आदमी क्या सच में उनके पिता है ?