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हिंदी कवि आलोक धन्वा ने 1988 में एक कविता लिखी थी, 'भागी हुई लड़कियां'. इस कविता का रूसी और अंग्रेजी सहित दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है. इस कविता में कवि किसी लड़की के भागने को बुरा नहीं मानता है बल्कि उसकी आज़ादी के तौर पर देखता है. कवि लड़कियाँ को एक तरह से बन्धन से मुक्त होकर घर से भाग जाने को प्रेरित करता है.
लेकिन, असल ज़िन्दगी में किसी लड़की या महिला का घर से भाग जाना इतना आसान नहीं होता है, जैसे- गाज़ियाबाद की नजमा के लिए अपने प्रेमी के लिए अपने पति का घर छोड़कर भाग जाना आसान नहीं रहा है.
गाज़ियाबाद की आठ माह की गर्भवती नजमा को अपने पति से ज्यादा अपने प्रेमी पर भरोसा था. प्रेमी द्वारा शादी का भरोसा दिए जाने के बाद वह बुधवार को इस उम्मीद में गाजियाबाद से बरेली पहुंची थी, कि अब हमेशा के लिए पति से उसका पीछा छूट जाएगा और वो अपने प्रेमी की हो जायेगी. लेकिन दुनिया के लाखों-करोड़ों प्रेमियों की तरह उसका सच्चा प्रेमी भी झूठा और बेवफा निकला! नजमा को अकेला छोड़कर उसका प्रेमी दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गया. नजमा भीड़ में उसका नाम लेकर चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन प्रेमी तक शायद उसकी आवाज़ नहीं पहुंची. प्रेमी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया.
हताश प्रेमिका ने थक-हार कर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बैठकर जोर- जोर से रोने लगी.एक नकाब पोश गर्भवती महिला को रोता देखकर राहगीर वहां जमा होने लगे. महिला से रोने का सबब पूछा तो मामला प्रेम-प्रसंग का निकला. दुनिया में प्रेम जिंदा है, और हमेशा जिंदा रहेगा, ये इस बात से साबित होता है कि भीड़ में मौजूद लोगों ने प्रेमिका को कुछ कहने के बजाये बेवफ़ा फरार प्रेमी को कोसा! उसे बुरा- भला कहा, महिला चूंकि गर्भवती है, और महिला है, तो सारी हमदर्दी वो बटोर ले गई.
इसे पूरे वाकये की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया. उसकी सेहत को देखते हुए ई-रिक्शा के जरिये उसे जिला अस्पताल भेजा गया. वहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और ज़रूरी देखभाल की व्यवस्था की गई.
फिलहाल पुलिस महिला के बयान की बुनियाद पर मामले की जांच कर रही है.नौजवान प्रेमी घघोरा गाँव के भोजीपुरा इलाके का बताया जा रहा है. पुलिस फरार प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है.
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रेम संबंधों में भरोसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
शायर राहत इन्दौरी ने कहा था;
बुलाती है मगर जाने का नइं
वो दुनिया है उधर जाने का नइं
मिरे बेटे किसी से इश्क़ कर
मगर हद से गुज़र जाने का नइं
सवाल ये भी खड़े हो गए हैं कि शायर राहत इन्दौरी की ये नसीहत सिर्फ प्रेमियों के लिए थी या प्रेमिकाओं पर भी ये सामान रूप से लागू होता है?