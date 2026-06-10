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सभी 'भागी हुई लड़कियों' के हिस्से नहीं आती खुशियां; बुलाकर फरार हो गया नजमा का आशिक!

Bareli News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक आशिक अपने प्रेमिका को बरेली में बुलाकर मौके से फरार हो गया. आठ माह की गर्भवती महिला नजमा को रोते- बिलखते देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसे अस्पताल पहुंचाया. इस मामले में पुलिस फरार आशिक की तलाश कर रही है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 10, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:29 PM IST
सभी 'भागी हुई लड़कियों' के हिस्से नहीं आती खुशियां; बुलाकर फरार हो गया नजमा का आशिक!
Image Credit: प्रेम में धोखा खाई महिला नजमा

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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