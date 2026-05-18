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Zee SalaamZee Salaam Viralबिजनौर के विशाल ने कश्मीर जाकर कबूला इस्लाम; मां पिंकी वापस मांग रही अपना बेटा

बिजनौर के विशाल ने कश्मीर जाकर कबूला इस्लाम; मां पिंकी वापस मांग रही अपना बेटा

Hindu Youth Vishal Converted to Islam:  उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बाखरपुर गांव के एक नाबालिग लड़के का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विडियो से बवाल मच गया है. गांव के ही एक मुस्लिम नौजवान पर इल्ज़ाम है कि उसने लड़के को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले जाकर उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करावा दिया. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 18, 2026, 07:35 PM IST

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बिजनौर के विशाल ने कश्मीर जाकर कबूला इस्लाम; मां पिंकी वापस मांग रही अपना बेटा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बाखरपुर गांव के एक हिन्दू लड़के ने कश्मीर जाकर इस्लाम मजहब कबूल कर लिया है. उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,जिसमें वो कश्मीर के कुछ मुसलमानों के साथ दिखाई दे रहा है. कुरता- पाजामा और टोपी के साथ लड़के ने गले में हार भी पहन रखा है. लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, और तस्वीरें खींच रहे हैं. इसे देखकर अंदाज़ा लगाया  जा सकता है कि लोग उसकी इज्ज़त अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके के माहौल में कशीदगी पैदा हो गई है. 

इस वीडियो के सामने आने के बाद लड़के के खानदान ने इलज़ाम लगाया है विशाल नाम के इस लड़के को गाँव का ही एक मुस्लिम नौजवान वसीम रोजगार का लालच देकर कश्मीर ले गया था. वहां उसे डरा-धमका कर जबरदस्ती इस्लाम मजहब कबूल करवा दिया गया. वायरल वीडियो में विशाल खुद भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि वो इस्लाम मजहब कबूल कर चुका है. 

नाबालिग लड़के विशाल के माँ- बाप दीगर रिश्तेदारों के साथ सोमवार को बिजनौर एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस अफसरान को पूरे मामले की जानकारी दी, और अपने बेटे को वापस लाने और इस मामले में मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. विशाल के वालिद कृष्ण ने बताया कि उनका बेटा नाबालिग है, और उसे बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है. विशाल की मां पिंकी ने भी बेटे को वापस दिलाने की गुहार लगाई है. 

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पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र ने उठाया मामला
इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद कुंवर भारतेंद्र भी पीड़ित परिवार की हिमायत में सामने आ गए हैं. उन्होंने कहा, " अगर नाबालिग के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो ये एक  बेहद संगीन मामला है. प्रशासन को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कानून-व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए." फिलहाल इस वाकये के बाद इलाके में एक साथ चर्चा, अफवाहों और तनाव का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

Report: राजवीर चौधरी 

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