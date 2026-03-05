UP News: होली मिलन के मंच से खुलेआम मुसलमानों का संहार करने की अपील; वीडियो वायरल

Hate Against Muslim: ये वीडियो अपील उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की है, जिसमें डुमरियागंज से पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह होली मिलन जैसे एक सामाजिक मंच से सनातन की हिफाज़त के लिए मुसलमानों को राक्षस बताते हुए उन्होंने उनका संहार करने की अपील की है. वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया का इज़हार किया है.
नई दिल्ली: भाजपा नेता मुस्लिम विरोध में इतने गिर चुके हैं, और नफरत में आगे बढ़ चुके हैं कि सार्वजनिक प्रोग्राम में खुलेआम मुसलमानों को राक्षस बताकर उनका संहार करने की अपील कर रहे हैं.
भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक होली मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने खुले मंच से मुसलमानों का संहार यानी कत्लेआम करने की लोगों से अपील की. उन्होंने कहा कि राक्षसों का वध करने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा. जब धरती पर राक्षस नहीं रहेंगे तभी सनातन बचेगा. उन्होंने कहा कि भगवान् नरसिंह ने भी हिरन्य कश्यप का संहार किया था तभी भक्त प्रहलाद को बचाया था. आज राक्षस कुकुरमुत्ते की तरह जगह - जगह निकल रहे हैं. आज का राक्षस मुसलमान है. इस बात में कोई शंका या संकोच नहीं है.
आज वो पूरी दुनिया में खुद ही लड़ रहे हैं, और लड़कर मर रहे हैं.
राघवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से पूर्व भाजपा विधायक रह चुके हैं. ये पहली बार नहीं है, जब वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं. वो अक्सर इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं. वो कई बार मुसलमानों के लड़कियों को उठाने की भी बात कर चुके हैं. कुछ माह पहले भी उन्होंने कहा था कि मुसलमान लव जिहाद में लिप्त रहते हैं. धमकी देते हुए उन्होंने कहा था कि तुम एक लड़की उठाओगे तो हम तुम्हारी दस लड़की उठाएंगे.
राघवेंद्र प्रताप सिंह की भाषा एकदम गली के गुंडे- मवाली और छपरी वाली भाषा है, जिसे सुनकर उनके समर्थक तो ज़रूर ताली पीटते हैं, लेकिन ऐसी भाषा और बयानों के दूरगामी परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं. इससे समाज में आपसी भाईचारा और खत्म होता है, और राग-द्वेष और अविश्वास की खाई और चौड़ी होती जाती है.
राघवेंद्र प्रताप सिंह का मुसलमानों का संहार करने के बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके सामने आने के बाद मुस्लिम समाज के लोग बेहद नाराज़ हैं, और इसके लिए सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनके पहले के बयानों के लिए भी कई बार पुलिस में शिकायत की गई है, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती है.
डुमरियागंज के स्थानीय मुस्लिम शान मोहम्मद कहते हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह को प्रदेश के शीर्ष सत्ता का समर्थन हासिल है, इसलिए पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डरती है. अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी लिखवा दे तो कुछ नहीं होगा.
