वेंकेटेश अय्यर के इस शॉट से भारतीय टीम में ही मच गई भगदड़, एक दूसरे पर जा गिरे खिलाड़ी

नई दिल्ली: गुज़िश्ता रोज़ यानी शुक्रवार को भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले गए दूसरे टी-20 में भी भारतीय टीम ने बाज़ी मार ली है और सीरीज़ में 2-0 से बढ़त बना ली है. वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला लिया. जिसके बाद भारतीय टीम ने 186 रन बनाए. जिसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली और मौजूदा उपकप्तान रिषभ पंत ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं.

इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने भी 18 गेंदों में 33 रनों की छोटी और तूफानी इनिंग खेली. इस इनिंग में अय्यर ने 4 चौके और छक्का लगाया. इस इनिंग के दौरान वेंकटेश अय्यर ने ऐसा शॉट लगाया था जिसमें उन्होंने अपनी ही टीम के अंदर खलबली मचा दी थी. दरअसल अय्यर ने इतनी तेज़ शॉट मारा कि कुछ ही सेकेंड में गेंद भारतीय टीम के खेमे में जा पहुंची.

अय्यर का शॉट इतनी तेज़ था कि पवेलियन में बैठे भारतीय खिलाड़ी अपने आपको बचाने के लिए एक दूसरे पर जा गिरे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर के एक शॉट ने अपनी ही खेमे में भगदड़ मचा दी. आप भी देखिए VIDEO.

Watch VIDEO

Venkatesh Iyer's shot went straight into the Indian dugout and made players run from there. Chahal pic.twitter.com/nFKnLDJYZj

— Cricket Holic (@theCricketHolic) February 18, 2022