कश्मीर के खस्ता हाल सड़कों की रिपोर्ट पर इस नन्हीं रिपोर्टर का वीडियो हो रहा वायरल, देखें वीडियो

श्रीनगरः कश्मीर में मुख्य मार्ग और गलियों की खस्ता हाल सड़कों पर नन्हीं रिपोर्टर के वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया (Viral Video of Little Reporter From Kashmir on Social Media ) है. इंटरनेट यूजर्स गुलाबी जैकेट पहनी इस नन्हीं रिपोर्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. हालांकि, नन्हीं रिपोर्टर ने यह वीडियो कब और कहां बनाया है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है. दो मिनट आठ सेंकेड लंबे वीडियो में वह अपने कैमरा पर्सन जिसे वह ‘मां’ कह रही है, उन्हें सड़कों पर हुए गड्ढे दिखाने को कहते हुए बोल रही है, ‘‘इतनी गंदी रोड है कि मेहमान भी नहीं आ सकते.’’

"Take a look, because of rain and snow the road is so dirty that no guest will take the road to come to us..."

This 6-year-old cutie is from #Kashmir. Would love to see her as a reporter working for a national or international TV channel, 15 years later.

