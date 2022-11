Video Viral: हवा में सांप का फ़न और मुहं में चप्पल; मज़ेदार वीडियो आया सामने, वायरल हुआ क्लिप

Snake Viral Video: वैसे तो सांप को देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी. दरअसल, एक सांप को अपनी ओर आता देखकर महिला ने उसे चप्पल फेंककर मारा, जिसके बाद सांप ने चप्पल को मुंह में दबाया और अपने फन को लहराते हुए वहां से भाग गया. यह नज़ारा देखकर तमाम यूज़र्स हैरान रह गए. बता दें, सांप का यह वीडियो एक आईएफएस अफ़सर ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया. फिलहाल, यह कहना मुश्किल है कि वीडियो कब और कहां का है.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 24, 2022