Virat Kohli ने किया राष्ट्रगान का अपमान! वीडियो देख फैंस का फूटा गुस्सा, कह डाली यह बातें

नई दिल्ली: गुज़िश्ता रोज भारत और अफ्रीका (India Vs South Africa) के बीच खेला गया तीसरा वनडे खेल अलावा भी कई बातों के लिए याद रखा जा रहा है. सबसे पहले तो विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी वामिका (Vamika) की तस्वीर वायरल हो रही है. इसके अलावा विराट कोहली (Virat Kohli) का खुद का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. उनके इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है.

दरअसल भारतीय टीम जब केएल राहुल (Kl Rahul) की कप्तानी तीसरा वनडे खेलने के लिए मैदान में उतरी तो हमेशा की तरह दोनों टीमों का राष्ट्रगान गाया जाता है. ऐसे में जब भारत का राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो देखा गया कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) च्यूइंगम चबाते दिखाई दे रहे थे. जैसे ही यह मंजर सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया. यूजर्स का कहना है कि विराट कोहली ने इस तरह की हरकत कर राष्ट्रगान का अपमान किया है.

Virat Kohli busy chewing something while National Anthem is playing. Ambassador of the nation.@BCCI pic.twitter.com/FiOA9roEkv

— Vaayumaindan (@bystanderever) January 23, 2022