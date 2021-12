गलत फैसले का शिकार हुए Virat Kohli! अंपायर के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल

नई दिल्ली: इस समय भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर मैच ड्रॉ रहा. अब मुंबई में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. जिसके बाद भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत की

80 रनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा लेकिन उसके बाद गेंदबाजी करने आए एजाज़ पटेल ने तूफानी गेंदबाजी की और एक के बाद एक तीन विकेट चटका दिए. इसमें उन्होंने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubhman Gill) को 44 रनों पर आउट किया. इसके बाद चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को 0 पर आउट किया. इसी बीच में कप्तान विराट कोहली भी एजाज़ पटेल की एक गेंद का शिकार हो गए. एजाज़ की गेंद कोहली के पैड पर जाकर लगी.

Clearly see there was deviation. Ball hit bat first. Virat Kohli immediately take review. Third umpire doing such mistake. Nothing is going good for Virat Kohli. #IndvsNZtest #ViratKohli pic.twitter.com/P3Ugpa3rY3

— Arjit Gupta (@guptarjit) December 3, 2021