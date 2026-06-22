Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam Viral
  • /BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, हम काफिर हैं, तो हमारी बनाई सड़कों पर न चले मुसलमान

BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, हम काफिर हैं, तो हमारी बनाई सड़कों पर न चले मुसलमान

Kailash Vijayvargiya Statement on Kafir: भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मुस्लिम हमें काफिर बोलते हैं, तो आप हमारी सड़कों पर न चलें. फिर उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दे या न दें लेकिन हम सबका साथ सबका विकास और सबका विशवास की पालिसी लेकर चलते हैं.

Written ByHussain Tabish
Published: Jun 22, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:59 PM IST
BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, हम काफिर हैं, तो हमारी बनाई सड़कों पर न चले मुसलमान

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बबीता खदीजा बनकर कर रही थी जैश के लिए जासूसी; जांच में सामने आए कई हैरान करने राज!
Rajasthan news1 hr ago
2
Delhi news1 hr ago
3
Muharram 20262 hrs ago
4
Muharram 20262 hrs ago
5
Qatar Gas Explosion3 hrs ago