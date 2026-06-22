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नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने काम से कम और अपने कड़वे वचन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं. सीधे-सीधे कहें तो बेतुके बयान या फिर सांप्रदायिक बयानों के लिए वो चर्चाओं में रहते हैं. लेकिन पहली बार उन्होंने मृदुल वचन अपने मुंह से निकाला है, जो भाजपा के उन नेताओं के लिए सबक हो सकता है, जो कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे. हालांकि, कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ भी अपने बयान के पहले जो दलील दी है, वो भी उनके सही बयान को विवादित बना दिया है. लोग उनके बयान के पहले मुसलमानों को लेकर दी गई दलील की वजह से ट्रोल कर रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं.
दरअसल, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक सड़क निर्माण के भूमि पूजन प्रोग्राम में पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क के किनारे हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमान हमें काफिर बोलते हैं, तो उन्हें हमारी बनाई हुई सड़क पर नहीं चलना चाहिए. अगर हम काफिर हैं, तो आप हमारी लाडली बहना योजना का लाभ मत लो. घर में इस योजना का पैसा आ रहा है, तो इसे न लो. कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात मज़ाहिया लहजे में कही थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई.
कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हमारी सरकार की पॉलिसी है कि सबका साथ, सबका विकास. हमने कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी पॉलिसी है. आप हमें वोट दें या न दें, हमारा काम है जनता की सेवा करना.
भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं "मुसलमान हमें काफ़िर कहते हैं तो हमारी बनाई हुई सड़कों पर मत चलो, लाडली बहना योजना का लाभ मत लो।"
मंत्री ने यह विवादित बयान इंदौर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम में दिया हैं, कार्यक्रम भूमि पूजन का था लेकिन ऐसे कैसे हो सकता हैं कि मुस्लिमों… pic.twitter.com/R2ntMT5Tfm
— Zakir Ali Tyagi (@ZakirAliTyagi) June 22, 2026
कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को उन नेंताओं को सबक लेनी चाहिए जो कहते हैं कि मुसलमान का काम नहीं करेंगे. हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के बाद कई ऐसे विडियो सामने आये जिसमें भाजपा के विधायक और मंत्री खुलेआम ये कहते हुए सुने और देखे गए कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम उनका कोई काम नहीं करेंगे.
कहीं भी किसी चुनाव में भजापा कुल पड़े वोटों का सिर्फ 34- 35 फीसदी वोट पाकर चुनाव जीत जाती है, अगर कुल वोट में मुसलमानों को माइनस कर दया जाए तो भी 50 फीसदी हिन्दू वोटर्स भी भाजपा को वोट न देकर दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन आजतक भाजपा के किसी विधायक, सांसद या मंत्री ने भाजपा को वोट न देने वाले किसी हिन्दू वोटर को नहीं कहा कि आप हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए आपका काम नहीं करेंगे. लेकिन अक्सर भाजपा के जनप्रतिनिधि मुस्लिम वोटर्स को टारगेट कर उनका काम न करने की सार्वजनिक धमकी देते नजर आ जाते हैं.
इस विडियो में अगर कैलाश विजयवर्गीय की भावना सही भी हो तो, भी उनका बोलने का लहजा मजाकिया से ज्यादा तंजिया ज्यादा लग रहा है. इसलिए कुछ लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान की आलोचना की है. मुस्लिम पत्रकार जाकिर अली ने कहा, "कार्यक्रम तो भूमि पूजन का था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए बिना उनकी भूमि का पूजन हो जाए? मंत्री को यह भी घोषणा करनी चाहिए थी कि सरकार मुसलमानों से टैक्स नहीं लेगी, सरकार मुस्लिम मौलानाओं से भी नहीं मिलेगी, सरकार मुस्लिम देशों से पेट्रोल भी नहीं खरीदेगी और मोदी जी जबरदस्ती खाड़ी देशों के शेखों के इर्द-गिर्द हथियार नहीं डालेंगे."