Viral Video: इस खबर को पढ़कर शर्म से झुक जाएगा आपका सर; विकास के दावों से हो जाएगी नफरत

रीवाः मध्यप्रदेश के रीवा जिले में रायपुर कर्चुलियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शव-वाहन न मिलने पर एक महिला के शव को चारपाई पर रख कर चार महिलाएं वहां से पांच किलोमीटर दूर महसुआ गांव ले गईं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बुधवार को बताया कि जो चार महिलाएं कंघे पर रख कर इस चारपाई को ले जा रही थीं, उनमें से एक महिला इस मृतक की बेटी है, जबकि तीन अन्य रिश्तेदार हैं.

महिला लंबे अर्से से बीमार थी

यह घटना रीवा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर मंगलवार को हुई और शव को कंधे में रखकर ले जाते हुए इन महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. मिश्रा ने बताया कि यह महिला लंबे अर्से से बीमार थी और उसे स्वास्थ्य केंद्र पर कई बार भर्ती किया गया था एवं मंगलवार को इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई.

In #MadhyaPradesh, four women were seen carrying the dead body of their relative on a cot after they could not get a hearse. The woman died at Raipur Karchuliyan Community Health Center in Rewa district. pic.twitter.com/0lH9THUNNM

