भारत की इन 8 मुस्लिम महिला शासकों के आगे दुश्मन भरते थे पानी; मुगलों और अंग्रेजों से भी लिया था पंगा!
Tauseef Alam
Sep 02, 2025
रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक भारत की पहली और अकेली मुस्लिम महिला शासक थीं. इल्तुतमिश की बेटी होने के नाते उन्हें गद्दी मिली. उन्होंने पर्दा प्रथा को तोड़कर सेना की कमान संभाली, प्रशासन को सशक्त बनाया और साबित किया कि महिलाएं भी योग्य नेतृत्व कर सकती हैं.
बेगम हज़रत महल बेगम हज़रत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थीं. उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत किया और अंग्रेजों को चुनौती देकर उन्हें परास्त किया.
चांद बीबी चांद बीबी (1550–1599) अहमदनगर की रीजेंट और बीजापुर की रानी थीं. उन्हें चांद सुल्ताना भी कहा जाता है. उन्होंने मुगलों के खिलाफ अहमदनगर की बहादुरी से रक्षा की और अपनी रणनीति व साहस से महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया.
हमीदाह बानो बेगम हमीदाह बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की बीवी और अकबर की मां थीं. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर शासन नहीं किया, लेकिन अकबर के बचपन में उनका संरक्षण और राजनीतिक समझ बहुत अहम थी. उन्हें मरियम मकानी की उपाधि मिली.
नूरजहां नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी थीं और इतिहास की सबसे प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं में गिनी जाती हैं. उन्होंने प्रशासनिक फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाई, यहां तक कि सिक्कों पर उनका नाम भी लिखा गया. नूरजहां का कार्यकाल 1577–1645 तक चला.
मुमताज़ महल (मुगल साम्राज्य, 1593–1631) मुमताज़ महल मुगल बादशाह शाहजहां की प्रिय बेगम थीं, जिनकी याद में दुनियाभर में ताजमहल का निर्माण हुआ. वे राजनीतिक शासक नहीं थीं, लेकिन दरबार की नीतियों और शाहजहां के फैसलों पर उनका गहरा प्रभाव था. उनकी स्मृति आज भी अमर प्रतीक बनी हुई है.
दिलरस बानो बेगम (मुगल साम्राज्य, 1622–1657) दिलरस बानो बेगम मुगल बादशाह औरंगजेब की बीवी और मुगल साम्राज्य की प्रभावशाली महिला थीं. वे राजनीति और दरबार के मामलों में अहम भूमिका निभाती थीं. उनके निधन के बाद औरंगज़ेब ने उनकी याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ‘ताजमहल ऑफ द डेक्कन’ भी कहा जाता है.
सुल्ताना शाहजहां बेगम (भोपाल, 1868–1901) भोपाल की बेगमें भारत की सबसे प्रगतिशील मुस्लिम महिला शासकों में गिनी जाती हैं. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में बड़े सुधार किए. महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया. उनके शासनकाल में भोपाल आधुनिकता और विकास का प्रतीक बना, जिससे वे इतिहास में मिसाल बन गईं.