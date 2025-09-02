भारत की इन 8 मुस्लिम महिला शासकों के आगे दुश्मन भरते थे पानी; मुगलों और अंग्रेजों से भी लिया था पंगा!

दिलरस बानो बेगम मुगल बादशाह औरंगजेब की बीवी और मुगल साम्राज्य की प्रभावशाली महिला थीं. वे राजनीति और दरबार के मामलों में अहम भूमिका निभाती थीं. उनके निधन के बाद औरंगज़ेब ने उनकी याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ‘ताजमहल ऑफ द डेक्कन’ भी कहा जाता है.