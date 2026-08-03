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गज़ा में 15 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; श्रद्धांजलि के इस तरीके से फट जाएगा किसी का भी कलेजा!

गज़ा में इस्राइली हमलों में 75 हज़ार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इनमें बड़ी तादाद औरतों ओत बच्चों की भी है. यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा में 15 हज़ार से ज़्यादा छोटे बच्चे भी शहीद हुए हैं. दुनिया भर में इसे लेकर विरोध- प्रदर्शन हो रहे हैं.नीदरलैंड्स के द हेग में इसका बेहद अनोखे तरह से विरोध किया गया.

Written ByShoeb Salmani
Published: Aug 03, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:36 PM IST
गज़ा में 15 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; श्रद्धांजलि के इस तरीके से फट जाएगा किसी का भी कलेजा!

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Shoeb Salmani

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शोएब सलमानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसे भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि मानी जाती है. शोएब पिछले 3 सालों से  Zee Media Network के Salaam TV में Social Media Senior Executive की हैसियत से जुड़े  हैं. उन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया में काम करने का 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. Zee से पहले उन्होंने The Quint और Gulistan TV Network में काम किया है. शोएब सलमानी ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से टीवी जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय मुस्लिम समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर खबरें करने और सोशल मीडिया कैम्पेनिंग करने में महारत हासिल हैं. शोएब सलमानी तक अपनी बात पहुंचाने का पता: Mohammad.Shoib@zeemedia.com 

 

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