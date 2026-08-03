/गज़ा में 15 हज़ार बच्चों का कत्लेआम; श्रद्धांजलि के इस तरीके से फट जाएगा किसी का भी कलेजा!

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नीदरलैंड्स के द हेग से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ज़मीर झिंझोड़ कर रख दिया है. 1 अगस्त 2026 को मशहूर शेवेनिंगन बीच पर समंदर की लहरों के किनारे हज़ारों जोड़े छोटे-छोटे जूते रखे गए. लाल, नीले, पीले, गुलाबी रंग-बिरंगे ये जूते किसी मेले के नहीं, बल्कि ग़ज़ा में इज़राइल के हमलों में शहीद हुए मासूम बच्चों की याद में रखे गए थे. हर जूते का तस्मा खुला था, किसी पर मिट्टी लगी थी, जैसे अभी कोई पहनकर खेलने गया हो.
हर जूता एक मासूम ज़िंदगी की अलामत
इस ख़ामोश ख़िराज-ए-अक़ीदत में क़रीब 15 हज़ार जोड़े जूते रखे गए. ये तादाद यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक़, ग़ज़ा की जंग में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद के बराबर है. बताया जा रहा है कि ये तमाम जूते आम शहरियों ने दान के तौर पर जमा किए थे. कुरहॉस के पास हुए इस पुरअमन प्रोग्राम में दिन भर सैकड़ों मक़ामी शहरी आते रहे. उन्होंने ख़ामोशी इख़्तियार की और ग़ज़ा के मज़लूमों के साथ यकजहती का इज़हार किया. हर जोड़ी जूता एक अधूरी कहानी थी.
आँकड़े जिससे रूह काँप उठे
यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक़, 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच ग़ज़ा में 64 हज़ार से ज़्यादा बच्चे शहीद और ज़ख़्मी हुए हैं. 10 अक्टूबर 2025 को जंगबंदी का ऐलान हुआ, लेकिन मासूमों का क़त्ल नहीं रुका. उसके बाद भी कम से कम 265 बच्चे शहीद और 425 ज़ख़्मी हुए हैं. सवाल वही है,आख़िर जंगबंदी के बाद भी बच्चे क्यों तकलीफ़ झेल रहे हैं?
जंगबंदी के बाद भी नहीं थमा ज़ुल्म
जंगबंदी का मतलब होता है हमलों का ख़ात्मा, लेकिन ग़ज़ा में ऐसा नहीं हुआ. पहली जंगबंदी 19 जनवरी 2025 को हुई, जो 18 मार्च 2025 को टूट गई, उसी दिन 130 से ज़्यादा बच्चे मारे गए. मई 2025 के आख़िर तक ये आँकड़ा 50 हज़ार को पार कर गया. 13 साला मैसरा ने जंगबंदी सुनकर कहा था, "मैं बहुत खुश हुई, आख़िरकार मैं अपने शहर वापस जाऊंगी, हम जंग से थक चुके हैं, हम अपना बचपन फिर से जीना चाहते हैं." लेकिन उसकी ये ख़्वाहिश अधूरी ही रह गई.
दुनिया को झिंझोड़ने वाला पैग़ाम
इस अनोखे एहतिजाज का एहतेमाम एक डच एनजीओ ने किया था, जो आलमी बिरादरी की तवज्जो ग़ज़ा के इंसानी अलमिये की तरफ़ दिलाने के लिए मुख़्तलिफ़ शहरों में ऐसे प्रोग्राम करता है. नीदरलैंड्स के समंदर किनारे रखे 15 हज़ार जूते सिर्फ़ एहतिजाज नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैग़ाम हैं. ये बताते हैं कि जंग में सबसे ज़्यादा क़ीमत हमेशा मासूम ही चुकाते हैं. रेत पर रखे ये जूते सिर्फ़ जूते नहीं थे, बल्कि जंग की भयावह तस्वीर थे. ये जूते वहाँ मौजूद हर शख़्स से एक ही सवाल कर रहे थे कि आख़िर इन मासूमों का क्या क़ुसूर था, जिन्होंने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था. जब तक आलमी बिरादरी ख़ामोश रहेगी, तब तक रेत पर ऐसे ही जूतों की तादाद बढ़ती रहेगी.