/ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के आरोप साबित, अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला

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America News: अमेरिका के मैसाचुसेट्स सूबे के एक शख्स को सोमवार (13 जुलाई) को U.S. पाबंदियों की खिलाफवर्जी करते हुए गैर-कानूनी रूप से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के मामले में मुजरिम पाया गया. ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 'एनालॉग डिवाइसेस' में काम करने वाले महदी मोहम्मद सादेघी पर इल्जाम था कि उन्होंने ईरान के एक बिज़नेस पार्टनर को अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल कानूनों से बचने में मदद की. अमेरिकी सरकारी वकीलों का कहना है कि उस बिज़नेस पार्टनर की तेहरान में मौजूद कंपनी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के मिलिट्री ड्रोन प्रोग्राम के लिए नेविगेशन सिस्टम बनाती है. ऑफिसरों का कहना है कि इस प्लानिंग में स्विट्ज़रलैंड में एक 'फ्रंट कंपनी' (नकली कंपनी) बनाना भी शामिल था.
दूसरे मुल्जिम, मोहम्मद आबेदिनीनजाफ़ाबादी (जिसे कोर्ट के कागज़ात में आबेदिनी कहा गया है), पर मुक़दमा नहीं चला. माना जाता है कि एक इतालवी पत्रकार की कैदियों की अदला-बदली के बाद वह ईरान में है. सादेघी को पाँच में से तीन इल्जामों में दोषी पाया गया. जूरी की चर्चा के चौथे दिन की शुरुआत में आए इस फ़ैसले पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दी. कोर्ट से निकलते वक्त उन्होंने और उनके वकीलों ने कोई कमेंट नहीं किया और 13 अक्टूबर को सज़ा सुनाए जाने तक वह आज़ाद रहेंगे. 43 वर्षीय सादेघी, जो अमेरिका के सिटिजन बन चुके हैं, ने गवाही नहीं देने का फ़ैसला किया. दो बच्चों के पिता सादेघी को इन इल्जामों की वजह से 'एनालॉग डिवाइसेस' में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी.
हालाँकि, उन्हें ईरान के साथ मौजूदा जंग से बहुत पहले, दिसंबर 2024 में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उनका मुक़दमा इस संघर्ष के दौरान चला. असिस्टेंट U.S. अटॉर्नी अलाथिया पोर्टर ने जूरी से कहा, "असल में, यह मामला सीधा-सादा है. आप ईरान को सामान, खासकर इस मामले में शामिल सामान, नहीं भेज सकते. बस, बात खत्म." "मुल्जिम यह बात जानता था, और उसने ऐसा करने के लिए मिस्टर आबेदिनी के साथ साज़िश रची." असिस्टेंट U.S. अटॉर्नी जेरेड डोलन ने अपनी आखिरी बात में कहा कि दस्तावेज़ों, टेक्स्ट मैसेज और फ़ोटो से साबित हुआ कि गैर-कानूनी काम सादेघी और आबेदिनी के बीच "इस रिश्ते का नतीजा" थे.
डोलन ने कहा, "सबूतों से साबित हुआ कि उसे पता था कि आबेदिनी क्या कर रहा है क्योंकि उसने उसे लिखकर बताया था." "फिर भी उसने उसकी मदद की." सादेघी के वकील विलियम फिक ने जूरी सदस्यों से कहा कि सरकारी पक्ष की बताई गई योजना "बेमतलब" थी और उसमें कई कमियाँ थीं. उन्होंने कहा कि सादेघी सिर्फ़ एक पुराने दोस्त को सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ बिज़नेस करने के तरीके के बारे में सलाह दे रहे थे, और आबेदिनी के लिए पार्ट्स हासिल करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं थे. फिक ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पार्ट्स ईरान पहुँचे, और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि स्विस कंपनी कोई मुखौटा कंपनी थी.
फिक ने कहा, "अगर आप गंदे चश्मे से दुनिया को देखेंगे, तो सब कुछ गंदा ही दिखेगा." "असल में अभियोजन पक्ष आपसे यही करने के लिए कह रहा है." फिक ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह नहीं दिखा पाया कि सादेघी को कथित योजना से कोई फ़ायदा हुआ — हालाँकि अभियोजन पक्ष ने बताया कि उन्हें मकसद साबित करने की ज़रूरत नहीं थी. फिक ने कहा, "उन्हें कुछ हासिल नहीं होना था, बल्कि सब कुछ खोना पड़ सकता था." "वह दशकों से इस देश में रह रहे हैं. वह कंपनी में एक सम्मानित कर्मचारी थे और तरक्की कर रहे थे." अभियोजन पक्ष को उम्मीद थी कि वे ट्रायल के दौरान जॉर्डन में एक दूर-दराज़ बेस पर 2024 में हुए हमले में इस्तेमाल हुए ईरानी ड्रोन से जुड़े सबूत पेश कर पाएँगे, जिसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए थे.
हालाँकि, ट्रायल से पहले, बचाव पक्ष के वकीलों ने ड्रोन बनाने या अमेरिकी फौजियों पर हमलों में आबेदिनी की भूमिका से जुड़े किसी भी सबूत को शामिल न करने की मांग की. जज ने सहमति जताते हुए आदेश दिया कि अभियोजन पक्ष सिर्फ आबेदिनी की ईरानी कंपनी और उसकी तकनीक के संभावित सैन्य इस्तेमाल (जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं) के बारे में सामान्य सबूत दे सकता है. फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने माना कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सादेघी को उस तकनीक के बारे में "कुछ भी पता था" जिसे एक्सपोर्ट करने का उन पर आरोप है और जिसका कथित तौर पर जॉर्डन हमले में शामिल ड्रोन में इस्तेमाल किया गया था.
9 मुल्जिमों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के उल्लंघन करने के लगे इल्जाम
9 आरोपियों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के उल्लंघन का इल्जाम है. आबेदिनी पर अलग से एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सामग्री के रूप में मदद देने की साज़िश रचने का आरोप है, जिसकी वजह से तीन फौजियों की मौत हुई. आबेदिनी को दिसंबर 2024 में इटली के एक एयरपोर्ट पर अमेरिकी वारंट के आधार पर गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन एक महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और वह ईरान लौट गए. उनकी गिरफ़्तारी के तीन दिन बाद, इटली की पत्रकार सेसिलिया साला को ईरान में रिपोर्टिंग के दौरान हिरासत में ले लिया गया. माना जाता है कि साला को आबेदिनी की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर हिरासत में रखा गया था; वह जनवरी 2025 में घर लौटीं.