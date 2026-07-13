/ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के आरोप साबित, अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला

फिक ने कहा, "अगर आप गंदे चश्मे से दुनिया को देखेंगे, तो सब कुछ गंदा ही दिखेगा." "असल में अभियोजन पक्ष आपसे यही करने के लिए कह रहा है." फिक ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह नहीं दिखा पाया कि सादेघी को कथित योजना से कोई फ़ायदा हुआ — हालाँकि अभियोजन पक्ष ने बताया कि उन्हें मकसद साबित करने की ज़रूरत नहीं थी. फिक ने कहा, "उन्हें कुछ हासिल नहीं होना था, बल्कि सब कुछ खोना पड़ सकता था." "वह दशकों से इस देश में रह रहे हैं. वह कंपनी में एक सम्मानित कर्मचारी थे और तरक्की कर रहे थे." अभियोजन पक्ष को उम्मीद थी कि वे ट्रायल के दौरान जॉर्डन में एक दूर-दराज़ बेस पर 2024 में हुए हमले में इस्तेमाल हुए ईरानी ड्रोन से जुड़े सबूत पेश कर पाएँगे, जिसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए थे.