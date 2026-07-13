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ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के आरोप साबित, अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला

America News: अमेरिका में एक अदालत ने महदी मोहम्मद सादेघी को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के मामले में दोषी ठहराया है. अभियोजन पक्ष का दावा है कि इन पार्ट्स का संबंध ईरानी ड्रोन कार्यक्रम से था. मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि सजा का फैसला अक्टूबर में सुनाया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:59 PM IST
ईरान को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजने के आरोप साबित, अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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