ऑस्ट्रेलिया की अल-तकवा मस्जिद में AK-47 हमले की धमकी, नमाजियों ने आरोपी को खदेड़ा!

Threat On Australia Masjid: ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ब्रिस्बेन शहर के बाल्ड हिल्स में स्थित "तकवा" मस्जिद में एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने घुसकर धमकी दी और नमाजियों से कहा कि उसकी गाड़ी में एक AK-47 (असॉल्ट राइफल) रखी है. मस्जिद में मौजूद नमाजी धमकी से डरने के बजाय आरोपी व्यक्ति का उसका सामना किया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी व्यक्ति को मस्जिद से खदेड़ दिया. फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे आगामी 22 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और वहां के चुने हुए नेताओं ने निंदा की.

तकवा मस्जिद में यह घटना बीते रविवार (11 मई) की सुबह 11 बजे से ठीक पहले हुई. इस वक्त मुसलमान नमाज़ के लिए मस्जिद के अंदर इकट्ठा हुए थे. जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी को भी शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुँचा. वहीं, क्वींसलैंड पुलिस ने पुष्टि की है कि अब आम लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है. पास के ही एक उपनगर मिशेलटन का रहने वाला यह व्यक्ति अब सार्वजनिक उपद्रव मचाने और पूजा स्थल की शांति भंग करने के आरोपों का सामना कर रहा है; उसे 22 मई को अदालत में पेश होना है.

इस घटना की समुदाय के नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों ने तुरंत निंदा की है, और कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया भर में इस्लाम-विरोधी घटनाओं के बढ़ते चलन की ओर इशारा किया है. मस्जिद तकवा के लिए नफ़रत कोई नई बात नहीं है; कुछ ही महीने पहले दिसंबर में भी इस मस्जिद पर स्वस्तिक के निशान बनाए गए थे और मुसलमानों के खिलाफ़ आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे.

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ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल के अध्यक्ष इमाम शादी अल-सुलेमान ने इस धमकी को देश में बढ़ रहे एक चिंताजनक चलन का हिस्सा बताया, और चेतावनी दी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुसलमानों की सुरक्षा और उनके मन में सुरक्षा की भावना लगातार कमज़ोर होती जा रही है. स्थानीय सांसद बिस्मा आसिफ़ ने उन राजनेताओं की आलोचना की, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने समाज में बँटवारे का माहौल पैदा किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ़ किसी पूजा स्थल में जाने भर के लिए अपनी जान का डर नहीं होना चाहिए.