/भारत-अफगानिस्तान रिश्तों को मिली नई मजबूती, कृषि सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

Afghanistan India Relations: अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री 'मौलवी अताउल्लाह ओमारी' ने एक हाई-लेवल डेलिगेशन के साथ इतवार (12 जुलाई) को भारत का दौरा पूरा किया. इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सहयोग का भरोसा दिलाया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2025 के बाद से अफगानिस्तान से भारत की यह चौथी मंत्री-स्तरीय यात्रा थी. मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान, अफगान मंत्री ने सेंट्रल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा की और कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और एग्रीकल्चर-कारोबार में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की.