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भारत-अफगानिस्तान रिश्तों को मिली नई मजबूती, कृषि सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

Afghanistan India Relations: अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने भारत दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों और एग्रीकल्चर इदारों के डेलिगेशन से मुलाकात की. दोनों देशों ने कृषि, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. इस यात्रा को भारत-अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:07 PM IST
भारत-अफगानिस्तान रिश्तों को मिली नई मजबूती, कृषि सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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