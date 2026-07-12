/भारत-अफगानिस्तान रिश्तों को मिली नई मजबूती, कृषि सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

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Afghanistan India Relations: अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री 'मौलवी अताउल्लाह ओमारी' ने एक हाई-लेवल डेलिगेशन के साथ इतवार (12 जुलाई) को भारत का दौरा पूरा किया. इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सहयोग का भरोसा दिलाया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2025 के बाद से अफगानिस्तान से भारत की यह चौथी मंत्री-स्तरीय यात्रा थी. मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान, अफगान मंत्री ने सेंट्रल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा की और कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और एग्रीकल्चर-कारोबार में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की.
बातचीत में खाद्य सुरक्षा, बीज सिस्टम और फसल की पैदावार बढ़ाने पर खास तौर पर चर्चा हुई. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जलवायु-अनुकूल और बायो-फोर्टिफाइड फसल किस्मों, टिकाऊ सिंचाई प्रथाओं, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड विकास और आपसी हित के दीगर क्षेत्रों में सहयोग के जरिए अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. एक दीगर जरूरी बैठक में, अफगान मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से भी मुलाकात की. इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई, जिसमें मूल्य एनरिचमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्षमता निर्माण और कृषि व खाद्य उत्पादों के द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देना शामिल था.
विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि अफगान मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा से भी मुलाकात की और अफगान लोगों के वेलफेयर और विकास के मकसद से चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि डेलिगेशन ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD), इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR), इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (IARI), इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर (CIMMYT), इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP), इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर (IFDC), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के साथ भी बातचीत की.