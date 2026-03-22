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US Iran War: करारी शिकस्त और इंटरनेशनल बेइज्ज़ती के बाद ईरान जंग से भाग रहा अमेरिका!

US Iran War:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में अपना मकसद पूरा कर चुका है, इसलिए वो अब बहुत जल्द इस जंग से बाहर हो सकता है, ट्रम्प के इस बयान को अमेरिका की हार के तौर पर देस्खा जा रहा है. 

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:45 AM IST

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US Iran War: करारी शिकस्त और इंटरनेशनल बेइज्ज़ती के बाद ईरान जंग से भाग रहा अमेरिका!

वाशिंगटन: अरबों डॉलर का नुक्सान, सैकड़ों सैनिक की जान गंवाने और इंटरनेशनल बेईज्ज़ती उठाकर अमेरिका ने  आखिरकार ईरान से मिडिल ईस्ट से बोरिया- बिस्तर समेटकर ईरान जंग से पीछे हटने का इशारा कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है  कि यूनाइटेड स्टेट्स जल्द ही ईरान में अपने मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर देगा. ट्रंप ने कहा, "हम मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी मिलिट्री कोशिशों को कम करने पर विचार कर रहे हैं." 

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने ईरान जंग से पीछे हटने के पाँच मकसद बताए है; 

1. ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज़ को अमेरिका ने कमज़ोर कर दिया है. 
2. ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को अमेरिका ने नष्ट कर दिया है.
3. उनकी नेवी और एयर फ़ोर्स को खत्म करना, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी भी शामिल है. 
4. ईरान अब कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देश नहीं बन पाएगा. 
5. इज़राइल, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और दूसरे देशों सहित हमारे मिडिल ईस्ट में मित्र देशों की हिफाजत की चिंता. 

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US सेंट्रल कमांड फोर्स ने दावा किया है कि उसने अबतक 120 से ज़्यादा ईरानी नेवी के जहाजों को डैमेज किया है या डुबो दिया है, जिसमें उनकी सभी 11 सबमरीन शामिल हैं. अमेरिका के कितने नेवी जहाज डूबे या डैमेज हुए इसकी कोई जानकारी नहीं दी है. 

पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी किंग्सले विल्सन ने बताया, "इस मिशन को सपोर्ट करने वाले 50,000 सर्विस मेंबर्स और उनके परिवारों के लिए, हम सोच रहे हैं, और हमें आपके पक्के इरादे और हिम्मत पर बहुत गर्व है. आप हमारे महान देश के सबसे अच्छे लोग हैं."

यहाँ ये साफ़ है कि अमेरिकी नागरिक और विपक्ष शुरू से इस जंग के खिलाफ रहा है. सैनिकों की मौतों के बाद सरकार पर जंग से बाहर निकलने का बहुत दबाव है. 

हालांकि ट्रम्प ने कहा है, "होर्मुज स्ट्रेट की ज़रूरत के हिसाब से दूसरे देशों को सुरक्षा और पुलिसिंग करनी होगी, जो इसका इस्तेमाल करते हैं . हम इन देशों की होर्मुज कोशिशों में मदद करेंगे, लेकिन ईरान का खतरा खत्म होने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. यानी यहाँ भी अमेरिका ने अपनी हार मानकर ईरान से लड़ने की जिम्मेदारी इस रास्ते से लाभ लेने वालों पर छोड़ दी है. 

वहीँ, ट्रंप ने ये भी कहा है कि वॉशिंगटन सीज़फ़ायर नहीं चाहता है.हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीज़फ़ायर नहीं. आप सीज़फ़ायर तब नहीं करते जब आप सचमुच दूसरी तरफ़ को खत्म कर रहे हों. यानी मुंह की खाने के बाद भी ट्रम्प अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.  

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