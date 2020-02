आलमी महामारी की शक्ल लेता कोरोना वायरस, जापान से 119 भारतीय हुए एयरलिफ्ट

नई दिल्ली : पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का क़हर जारी है. कोरोना वायरस को लेकर हर कोई दहशत में है. कोरोना वायरस का मरकज़ चीन का वुहान रियासत है. जापान के क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेज में फंसे 119 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। इस क्रूज जहाज पर कुल 3711 लोग सवार थे, जिनमें से 138 भारतीय थे। इनमें से 16 में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, जिन्हें इलाज के लिए जापान में ही रखा गया है, बाकी लोगों को भारत वापस लाया गया। कोरोना वायरस से मुतास्सिर लोगों का जापान में ही इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चलते 5 फरवरी से यह क्रूज शिप जापान के साहिल पर अलग-थलग खड़ा है.

कोरोना वायरस की ज़द में आने के बाद गुज़िश्ता कई दिनों से जापान के साहिल पर खड़े क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेज में फंसे 119 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। एयर इंडिया की एक स्पेशल फ्लाइट से इन भारतीयों और 5 ग़ैर-मुल्की शहरियों को जुमेरात की सुबह दिल्ली लाया गया। यह 5 शहरी श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के हैं। भारत ने इन लोगों को एयरलिफ्ट करने में मदद के लिए जापान को शुक्रिया कहा है। खास बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स का एक तय्यारा चीन के वुहान शहर से भी 112 भारतीयों को ग़ैर-मुल्कियों को लेकर आ रहा है।

वज़ीरे ख़ारजा एस. जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा कि, 'टोक्यो से एयर इंडिया की फ्लाइट 119 भारतीयों और श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका व पेरू के 5 शहरियों को लेकर अभी-अभी दिल्ली उतरी है। ये सभी COVID19 (कोरोना वायरस) के चलते से डायमंड प्रिंसेज पर अलग-थलग रखे गए थे। जापानी ऑफिसर्स का तआवुन काबिले तारीफ है। एयर इंडिया को एक बार फिर शुक्रिया।'

Air India flight has just landed in Delhi from Tokyo,carrying 119 Indians & 5 nationals from Sri Lanka,Nepal, South Africa&Peru who were quarantined onboard the #DiamondPrincess due to #COVID19 . Appreciate the facilitation of Japanese authorities. Thank you @airindiain once again

वज़ीरे सेहत डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियार एयरफोर्स की मदद से कल हमने चीन को 15 टन मेडिकल सहूलियात के लिए सामान भेजा, जो कामयाबी के साथ वहां पहुंचा दिया गया।

इंडियन आर्मी एयरफोर्स C17 ग्लोबमास्टर विमान से चीन में 15 टन तिब्बी सहूलियात पहुंचाई है। इस विमान ने वापसी में बांग्ला देश, म्यांमार, चीन, मालदीव, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और मेडगास्कर से 76 हिंदुस्तानियों और 36 विदेशी नागरिकों को वुहान रियासत से बाहर निकाला है। इस बीच कोरोना वायरस के कारण जापान तट पर खड़े क्रूज शिप से 119 भारतीयों समेत 5 विदेशी नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया गया है।

बता दें कि दुनिया भर में 37 मुमालिक के 80000 लोगों को इस खतरनाक वायरस ने अपनी ज़द में लिया है जबकि 2700 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। इन्फेक्टेड मामलों की संख्या बढ़कर 80000 हो चुकी है और अब तक 37 मुमालिक में इसका इन्फैक्शन फैल चुका है।

दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बुधवार को कोरोना वायरस से मुतास्सिर मुल्क में पहले दो मामलों की तस्दीक की है। बुध को शाम को एक ट्वीट करते हुए सेहत पर वज़ीरे आज़म के खास असिस्टेंट डॉ ज़फर मिर्ज़ा ने कहा, मैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पहले दो मामलों की तस्दीक करता हूं। दोनों ही मामलों में क्लिनिकल मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक ध्यान रखा जा रहा है और दोनों मुस्तेहकम हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें कंट्रोल में हैं।

220/ I can confirm first two cases of corona virus in Pakistan. Both cases are being taken care of according to clinical standard protocols & both of them are stable. No need to panic, things are under control. I will hold press conf tomorrow on return from Taftan.

— Zafar Mirza (@zfrmrza) February 26, 2020