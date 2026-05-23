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अमेरिका-ईरान तनाव के बीच शांति की उम्मीद, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश

Iran America Deal: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समझौते की उम्मीद जगी है. खबर है कि दोनों देश MOU पर सहमत होने के करीब हैं. पाकिस्तान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि वार्ता में कुछ प्रगति हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 23, 2026, 10:47 PM IST

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Iran America Deal: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच दुनिया को राहत देने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और डील करवाने को लेकर लगातार कोशिशें कर रहा है. इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी लगातार ईरान का दौरा कर रहे हैं और वहां के टॉप लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं. खबर है कि अमेरिका और ईरान युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर सहमत होने के करीब हैं. नाम न छापने की शर्त पर अमेरिका के दो अधिकारियों और एक राजनयिक ने ये जानकारी दी है. 

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर हैं. उन्होंने शनिवार (23 मई) को मीडिया से बात करते हुए ईरान के साथ चल रहे समझौते की कोशिशों को लेकर कहा कि इसमें "कुछ प्रगति हुई है" और जल्द कोई खबर आ सकती है." उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर अंतिम फैसला 48 घंटों के भीतर आ सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष इसकी समीक्षा कर रहे हैं. 

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नाम न छापने की शर्त पर अमेरिका के दो अधिकारियों और एक राजनयिक ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूत स्टीव विटकॉफ तथा जेरेड कुशनर ने शेष मतभेदों को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कतर ने पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों का समर्थन करने के लिए तेहरान में एक वरिष्ठ अधिकारी भेजकर अहम भूमिका अदा की. फिर भी, ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी मुख्य स्थितियों पर जोर दिया है और हमलों को फिर से शुरू करने के जोखिमों के प्रति आगाह किया है. 

नई दिल्ली में रूबियो ने कहा, "अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी कुछ काम चल रहा है. इस बात की संभावना है कि आज बाद में, कल, या कुछ दिनों में हमारे पास कहने के लिए कुछ हो सकता है." रूबियो ने अमेरिका के उस रुख को दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते और उसे अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा, साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहना चाहिए.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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