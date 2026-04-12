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इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, 21 घंटे की बातचीत रही बेअसर

America Iran Peace Talks Failed: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हो रही शांति वार्ता विफल हो गई है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बताया कि हम बिना किसी समझौते पर पहुँचे ही अमेरिका वापस जा रहे हैं. जेडी वेंस ने शांति वार्ता विफल होने को लेकर ईरान को जिम्मेदार बताया है. साथ ही उन्होंने इस वार्ता को कराने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:14 AM IST

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इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, 21 घंटे की बातचीत रही बेअसर

America Iran Peace Talks Failed: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्था में हो रही शांति वार्ता फेल हो गई. अमेरिका और ईरान के बीच इंडायरेक्टल्यी बातचीत के बाद सामने-सामने की बातचीत हुई. लेकिन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकी. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आज रविवार (12 अप्रैल)  के  तड़के सुबह कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी शांति समझौते के खत्म हो गई, क्योंकि ईरानियों ने परमाणु हथियार न बनाने की अमेरिकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया. वेंस ने बताया कि यह अहम बातचीत 21 घंटे बाद खत्म हुई; इस दौरान उपराष्ट्रपति लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के संपर्क में थे. 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार (12 अप्रैल) को मीडिया के सामने अपनी बात की शुरुआत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को धन्यवाद देते हुए की, और उन्हें "बेहतरीन मेज़बान" बताया. उन्होंने कहा, "बातचीत में जो भी कमियाँ रहीं, वे पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थीं; उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और सचमुच हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की, ताकि हमारे बीच की दूरी कम हो सके और कोई समझौता हो सके. हम पिछले 21 घंटों से इस काम में लगे हुए हैं, और हमने ईरानियों के साथ कई अहम चर्चाएँ की हैं. यह अच्छी खबर है."

उन्होंने कहा, "बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाए हैं, और मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है, न कि अमेरिका के लिए. इसलिए, हम बिना किसी समझौते पर पहुँचे ही अमेरिका वापस जा रहे हैं. हमने यह बहुत साफ़ कर दिया है कि हमारी 'रेड लाइन्स' (सीमाएँ) क्या हैं, किन बातों पर हम उनकी बात मानने को तैयार हैं, और किन बातों पर हम उनकी बात नहीं मानेंगे और हमने यह बात जितनी साफ़ हो सकती थी, उतनी साफ़ कर दी थी; लेकिन उन्होंने हमारी शर्तें मानने से मना कर दिया."

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वेंस ने पत्रकारों से कहा, "लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें उनकी ओर से एक पक्का वादा चाहिए कि वे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और न ही वे ऐसे औजार हासिल करने की कोशिश करेंगे जिनसे वे जल्दी से परमाणु हथियार बना सकें।" उन्होंने कहा, "यही अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है। और इन बातचीत के ज़रिए हमने इसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की है." 

दो पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के बीच चर्चा एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से शुरू होगी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों टीमों के कुछ तकनीकी कर्मचारी अभी भी बैठक कर रहे हैं। इन अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें प्रेस को जानकारी देने का अधिकार नहीं था.

वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने रविवार (12 अप्रैल) को कहा कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में "दृढ़ता और गंभीरता" के साथ हिस्सा लिया है, और साथ ही यह भी कहा कि बातचीत का नतीजा आखिरकार वॉशिंगटन के रवैये पर निर्भर करेगा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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