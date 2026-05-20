नाइजीरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर आतंक पर किया बड़ा वार; ISIS के 175 दहशतगर्द ढेर

US Nigeria Joint Attack On Terrorist: अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में क्रिश्चन और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं. नाइजीरिया में कई आतंकवादी संगठन मौजूद हैं. यहां मौजूद इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादी आए दिन आम लोगों और नाइजीरिया की सेनाओं को निशाना बनाकर हमले करते हैं. इस बीच इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों के खिलाफ नाइजीरिया और अमेरिका की सेनाओं ने एक खास अभियान चालाया है, जिसमें 175 कथित आतंकियों की मौत हुई है.

नाइजीरिया की सेना ने बीते मंगलवार (19 मई) को बताया कि इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका और नाइजीरिया के एक संयुक्त अभियान में पिछले कुछ दिनों में 175 लोग मारे गए हैं. वहीं, U.S. अफ्रीका कमांड ने अफ्रीका को वैश्विक आतंकवाद का सेंटर बताते हुए कहा कि इस कार्रवाई से पता चलता है कि उनकी सेनाएं अफ्रीका में क्या क्षमताएं ला सकती हैं.

अमेरिका ने फरवरी में नाइजीरिया में अपनी सेना भेजी थी, जिसे मुख्य रूप से सलाह देने और प्रशिक्षण देने वाली भूमिका माना गया था, लेकिन यह संयुक्त अभियान अब और अधिक सक्रिय भागीदारी का संकेत देता है. U.S. अफ्रीका कमांड, या AFRICOM ने इस संयुक्त अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में अमेरिका या नाइजीरिया का कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ है.

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IS आतंकवादियों के खिलाफ यह सफलता पिछले हफ्ते समूह की पश्चिम अफ्रीका शाखा के उप-प्रमुख अबू बक्र अल-मैनुकी के मारे जाने के बाद मिली। नाइजीरिया में एक दशक से भी अधिक समय से चल रहे विद्रोह के दौरान किसी वरिष्ठ आतंकवादी को सफलतापूर्वक निशाना बनाने का यह पहला मामला था। नाइजीरिया की सेना ने मंगलवार को एक और वरिष्ठ नेता, अब्द-अल वहाब के मारे जाने की भी जानकारी दी।

सेना के अनुसार, वह वित्त, हमले की योजना और रसद (लॉजिस्टिक्स) के समन्वय के लिए जिम्मेदार था।. नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता समाइला उबा ने कहा कि इन हमलों में देश के पूर्वोत्तर हिस्से में आतंकवादियों के हथियार, चौकियां और वित्तीय नेटवर्क भी नष्ट हो गए. बोको हराम जैसे आतंकवादी समूह और उसका IS से अलग हुआ गुट बड़े इलाकों में सक्रिय हैं। इनके अलावा, फिरौती के लिए अपहरण करने में माहिर कई आपराधिक समूह भी सक्रिय हैं, जिन्हें आमतौर पर "डाकू" (bandits) कहा जाता है.