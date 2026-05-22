कौन है 21वीं सदी का फिरौन? अमेरिका की जंग, डॉलर और दबदबे की सियासत पर बड़ा सवाल

America The Modern Pharaoh: 3300 साल पहले फिरौन नाम का एक मग़रूर तानाशाह हुआ करता था, जिसे आज भी ग़ुरूर, तकब्बुर और दौलत के नशे में तबाही को दूसरा नाम के तौर पर जाना जाता है. हम आज फ़िरौन के आइने में उसके हमशक्ल और हम किरदार को भी देखेंगे जो बस्तियां, शहर और पूरी तहज़ीब को नेस्तोनाबूद करने की धमकी देते हैं.

आज बात उस फ़िरौन की जो हॉर्मूज़ में डूबने के क़रीब है. हर दौर में अगर फ़िरौन होता है तो मूसा भी होते हैं, क्योंकि हर फ़िरौन का मूसा. तारीख़ गवाह है कि जब जब इस ज़मीन पर ताक़त का नशा सर चढ़कर बोला है, तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है. गौर से देखिए इस दुनिया को आज की दुनिया में फिरौन की सोच रखने वालों की तादाद अचानक बढ़ गई है. कुछ ताक़ते ये भूल चुकी हैं कि इस निज़ाम-ए-हस्ती को चलाने वाला कोई मौजूद है. कौन है आज का फिरौन. आज का हमारा ये ख़ास शो आख़िर तक ज़रूर देखिए. आप खुद समझ जाएंगे कि इस 21वीं सदी का मॉर्डन फिरौन कौन है. किसे अपने नाक़ाबिले शिकस्त होने का गुमान है और कौन बार-बार कहता है कि मैं और मेरी फौज ही दुनिया की सबसे बड़ी ताक़त है.

आज के दौर में भी एक फ़िरौन है जिसे अपने ख़ुदा होने का गुमान है, जो बस्तियां खपाने की बात करता है. तहज़ीब मिटाने की बात करता है. जिस के लिये इंसानी ज़िंदगी एक कीड़े से ज़्यादा नहीं... क़ुरान में फ़िरौन को अल्लाह की नाफ़रमानी, ज़ुल्म और घमंड का symbol बताया गया है. वह अपनी ताक़त को ख़ुदाई हक़ समझ बैठा था. अपनी फ़ौज और ख़ज़ाने पर इतना मग़रूर था कि उसने हज़ारों मासूमों को क़त्ल कर दिया. आज जब हम अमेरिका के पिछले पचास साठ साल के रिकॉर्ड को देखते हैं, तो एक अजीब मिलती-जुलती तस्वीर नज़र आती है.

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ताक़त का वही घमंड, दौलत का वही रोब, और कमज़ोर मुल्कों पर हमले का वही ज़ुल्म. फ़िरौन के साथ अमेरिका का comparison कोई जज़्बाती कहानी नहीं है, बल्कि हक़ीक़त पर मबनी एक बेहद serious analysis है जो अमेरिका की foreign policy को फ़िरौनी सोच के आइने में देखती है.

साल 1955-1975 के बीच वियतनाम जंग...लाखों बेगुनाहों की शहादत, Agent orange जैसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल और win will be compound जैसी ज़ालिमाना policy जारिहत और aggression की ख़ौफ़नाक मिसाल है. अमेरिका यहां अपनी हार मानने तक लाखों जानें ले चुका था.

साल 1991 से साल 2003 के बीच इराक़ जंग..वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक झूठ, जिसकी बुनियाद पर पूरा मुल्क तबाह हुआ। सद्दाम हुसैन के ख़ात्मे के बाद ISIS जैसी दहशतगर्द तंज़ीमें पैदा हुईं। लाखों मासूम शहीद हुए और अमेरिका ने डेमोक्रेसी लाने का ढोंग रचा.

साल 2001 से साल 2021 तक अफ़ग़ानिस्तान जंग 9/11 हमले के बाद बीस साल की जंग में अमेरिका ने तालिबान को ख़त्म करने का दावा किया, लेकिन नतीजा ये हुआ के वहीं से भागना पड़ा. हमलों में हज़ारों बेगुनाह मारे गए और इसे महज़ collateral damage का सिर्फ एक आंकड़ा नम्बर बना दिया गया.

लेबनान, सोमालिया, लीबिया, सीरिया और यमन, ये वो मुल्क हैं जहां अमेरिका ने सीधे या अपने साथियों के ज़रिए ख़ून की नदियां बहाईं. लीबिया में गद्दाफ़ी के बाद मुल्क तबाह हुआ, सीरिया में ISIS को पनाह मिली और यमन में हवाई हमलों में अमेरिकी हथियारों और इंटेलिजेंस का सीधा इस्तेमाल हुआ. फ़िरौन ने भी अपनी फ़ौज से डराया, लेकिन आख़िरकार वही फ़ौज एक दिन उसे बचा न सकी. अमेरिका की फ़ौज का आज भी दुनिया भर में डर का दूसरा नाम है, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान और हालिया ईरान जंग ने इस की हदें भी बेनक़ाब की हैं.

डॉलर की धौंस दिखा कर अमेरिका मआशी ज़ुल्म का नया चेहरा बन बैठा है. फ़िरौन के पास ख़ज़ाना था, जिसे वो अपनी ताक़त का सबूत समझता था. अमेरिका ने डॉलर को दुनिया की रिज़र्व करेंसी बना कर एक नए तरह का मआशी ज़ुल्म पैदा किया है. SWIFT सिस्टम के ज़रिए किसी भी मुल्क को मआशी तौर पर पैरालाइज़ किया जा सकता है भिखारी बनाया जा सकता है.