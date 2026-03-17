ईरान से अमेरिका को नहीं था कोई खतरा; US के टॉप अधिकारी ने इस्तीफे के बाद किया खुलासा

America Iran War: अमेरिका के नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर, जो केंट ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा है कि वह ईरान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते. केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान "हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं है, और यह साफ है कि हमने यह युद्ध इजरायल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण शुरू किया है." इजरायल के रक्षा मंत्री ने मंगलवार (17 मार्च) को कहा कि इजरायली सेना ने रात भर के हमले में ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी को मार डाला.

इजरायली सेना ने यह भी घोषणा की कि उसने रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऑल-वॉलंटियर बासिज फोर्स के हेड गुलाम रजा सुलेमानी को मार डाला. खाड़ी अरब देशों पर मंगलवार (17 मार्च) को ईरान की ओर से फिर से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जो क्षेत्रीय तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और उसने होर्मुज की रणनीतिक जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ने की कसम खाई है. इजरायल ने ईरान और लेबनान पर भी नए हमले किए. उन देशों के अधिकारियों के मुताबिक इस युद्ध में ईरान में कम से कम 1,300 लोग, लेबनान में कम से कम 850 और इजरायल में 12 लोग मारे गए हैं. U.S. मिलिट्री का कहना है कि 13 U.S. सर्विस मेंबर मारे गए हैं और करीब 200 घायल हुए हैं.

गौरतलब है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को भीषण हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत उनके परिवार के कई सदस्यों और दर्जनों अधिकारियों को मार डाला. इस हमले के बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया. ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, दूतावास और उन होटलों को निशाना बनाया, जहां कथित तौर पर अमेरिका के सैनिक और अन्य अधिकारी मौजूद हैं.

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ईरान पर अमेरिका ने क्यों हमला किया, इसको लेकर अमेरिका के अलग-अलग नेताओं की ओर से अलग-अलग वजह बताए गए हैं. यानी यह साफ नहीं है कि अमेरिका ने क्यों हमला किया. इस बीच U.S. नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर, जो केंट ने साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था. यानी अमेरिका ने बिना किसी वजह के ईरान पर हमला किया.