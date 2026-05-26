समझौते के करीब फिर अमेरिका ने क्यों कर दिया ईरान पर हमला?

America Attack Iran: ईरान और अमेरिका समझौते के बेहद करीब हैं, इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला कर दिया है. अमेरिकी सेना ने सोमवार को बताया कि उसने दक्षिणी ईरान में हमले किए, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइटें और माइन बिछाने वाली नावें शामिल थीं. ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट करके ईरान के साथ समझौते को लेकर कहा कि बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. इस समय पर अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले करना दुनिया के लिए बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि इससे जंग फिर भड़क सकता है और दुनिया को इसके आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने एक बयान में कहा कि ये हमले "ईरानी सेनाओं से पैदा होने वाले खतरों से हमारे सैनिकों की रक्षा करने के लिए" किए गए थे, लेकिन सेना "चल रहे संघर्ष विराम के दौरान संयम बरत रही थी." इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि ईरान युद्ध को समाप्त करने के किसी भी समझौते में यह शर्त शामिल होनी चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई अन्य देश भी 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) में शामिल हों.

ये समझौते ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका की मध्यस्थता से हुए थे, जिनका उद्देश्य इज़रायल के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य बनाना था. ट्रंप ने सऊदी अरब और कतर को उन देशों के रूप में इंगित किया जिन्हें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के साथ-साथ "तुरंत" इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए.

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बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) साल 2020 में इस समझौते में शामिल होने वाले पहले देश बने थे। उन्होंने लिखा कि "इस अत्यंत जटिल पहेली को सुलझाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बाद, यह अनिवार्य होना चाहिए कि ये सभी देश - कम से कम - एक ही समय पर अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें."

ट्रंप लंबे समय से यह उम्मीद कर रहे थे कि सऊदी अरब भी इस समझौते में शामिल होगा, लेकिन सऊदी का यह रुख रहा है कि इजरायल के साथ किसी भी सामान्यीकरण समझौते के लिए सबसे पहले फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त होना आवश्यक है. यह मुद्दा पाकिस्तान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिनके इज़रायल के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं हैं.