ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन

America Iran Second Round Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि US डेलिगेशन के लोग ईरान से बातचीत करने के लिए सोमवार (20 अप्रैल) को पाकिस्तान में होंगे. वहीं, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़ेर ग़ालिबफ़ ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में "कुछ प्रगति हुई है", लेकिन दोनों पक्ष "अंतिम चर्चा से अभी काफी दूर हैं."

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (19 अप्रैल) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में दूसरी राउंड की बातचीत के लिए U.S. डेलिगेशन सोमवार को पाकिस्तान रहेगा. हालांकि यह नहीं बताया कि इस डेलिगेशन में कौन और कितने मेंमबर्स होंगे. इसके साथ ही इस डेलिगेशन को कौन लीड करेगा. US की ओर से ईरान के साथ पहली दौर की बातचीत के लिए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेलिगेशन को लीड किया था. जेडी के साथ उस डेलिगेशन में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी थे. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ईरान के साथ दूसरी राउंड की बातचीत होगी तो वह खुद इस्लामाबाद जाएंगे.

गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे, जिसके बाद ईरान ने लेबनान में सीजफायर लागू होते देख, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया. लेकिन अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास से अपने नेवल ब्लॉकिंग को हटाने से मना कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ पूरी तरह डील नहीं हो जाता है, तब तक ईरान के पोर्ट और टैंकरों के लिए नेवल ब्लॉकिंग जारी रहेगी. इस बयान के कुछ समय बाद ही ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया.