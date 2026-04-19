Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3184865
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन

ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन

America Iran Second Round Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सोमवार को US डेलिगेशन ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान में होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:12 PM IST

Trending Photos

ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन

America Iran Second Round Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच  इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि US डेलिगेशन के लोग ईरान से बातचीत करने के लिए सोमवार (20 अप्रैल) को पाकिस्तान में होंगे. वहीं, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़ेर ग़ालिबफ़ ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में "कुछ प्रगति हुई है", लेकिन दोनों पक्ष "अंतिम चर्चा से अभी काफी दूर हैं."

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (19 अप्रैल) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में दूसरी राउंड की बातचीत के लिए U.S. डेलिगेशन सोमवार को पाकिस्तान रहेगा. हालांकि यह नहीं बताया कि इस डेलिगेशन में कौन और कितने मेंमबर्स होंगे. इसके साथ ही इस डेलिगेशन को कौन लीड करेगा. US की ओर से ईरान के साथ पहली दौर की बातचीत के लिए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेलिगेशन को लीड किया था. जेडी के साथ उस डेलिगेशन में स्टीव विटकॉफ और  जेरेड कुशनर भी थे. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर ईरान के साथ दूसरी राउंड की बातचीत होगी तो वह खुद इस्लामाबाद जाएंगे. 

गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे, जिसके बाद ईरान ने लेबनान में सीजफायर लागू होते देख, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया. लेकिन अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास से अपने नेवल ब्लॉकिंग को हटाने से मना कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ पूरी तरह डील नहीं हो जाता है, तब तक ईरान के पोर्ट और टैंकरों के लिए नेवल ब्लॉकिंग जारी रहेगी. इस बयान के कुछ समय बाद ही ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAmerica Iran Second round Peace TalksWorld NewsToday News

Trending news

muslim news
ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन
muslim news
उइगर मुस्लिमों पर जुल्म; चीन के पूर्व पुलिस ऑफिसर ने किया खुलासा
Houthi Alerts For Potential Attacks
हाई अलर्ट पर हूती विद्रोही; इस धमकी से मची हड़कंप
middle east news
अमेरिका ईरान में कब तक होगा सीजफायर? तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कर दिया क्लियर
Delhi news
आंखों से अंधे, मजहब अलग…लेकिन इरादे मजबूत, HC ने भी दी जोड़े के प्यार को मंजूरी
Mumbai News
हैकर्स ने वारिस पठान का अकाउंट किया हैक, बोले-"5 लाख नहीं दिए तो तुम्हारी..."
Middle East Tension
दुनिया की रफ्तार पर लगने वाला है ब्रेक, जंग में उलझाकर गायब कर दिए 50 करोड़ बैरल तेल
Uttarakhand news
धामी सरकार का बुलडोजर हुआ बेकाबू! उधम सिंह नगर में मस्जिद और 3 मजारों को ढहाया
Pakistan News
मौत को मात! 16 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स, परिवार मृत मानकर पढ़ चुका था जनाजा
iran news
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की नई शर्तें, जहाजों को टोल के बिना नहीं मिलेगी एंट्री