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क्या पाकिस्तान ने किया था ‘वॉर क्राइम’? काबुल एयरस्ट्राइक पर एमनेस्टी का बड़ा दावा

Amnesty International Report On Afghan Pak Conflict: एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि मार्च में काबुल के ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तान के हवाई हमले में बड़ी तादाद में आम नागरिक मारे गए थे. तंजीम का कहना है कि सेंटर के सैन्य इस्तेमाल के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और इस घटना की जांच संभावित वॉर क्राइम के रूप में होनी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 22, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:45 PM IST
क्या पाकिस्तान ने किया था ‘वॉर क्राइम’? काबुल एयरस्ट्राइक पर एमनेस्टी का बड़ा दावा

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