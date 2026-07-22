/क्या पाकिस्तान ने किया था ‘वॉर क्राइम’? काबुल एयरस्ट्राइक पर एमनेस्टी का बड़ा दावा

Amnesty International Report On Afghan Pak Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रह-रहकर संघर्ष हो रहे हैं. इस बीच इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मार्च में अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रग्स के इलाज के एक सेंटर पर पाकिस्तान के हवाई हमले में सैकड़ों आम नागरिकों की मौत हुई थी और इस घटना की जांच संभावित 'वॉर क्राइम' के तौर पर की जानी चाहिए. बुधवार (22 जुलाई) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, इंसानी हकूक अधिकार समूह ने कहा कि उसे पाकिस्तान के उन दावों का समर्थन करने वाला "कोई सबूत नहीं मिला" कि ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर का इस्तेमाल फौजी मकसदों या गोला-बारूद और हथियारों को रखने के लिए किया जा रहा था.