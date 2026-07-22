/क्या पाकिस्तान ने किया था ‘वॉर क्राइम’? काबुल एयरस्ट्राइक पर एमनेस्टी का बड़ा दावा

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Amnesty International Report On Afghan Pak Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रह-रहकर संघर्ष हो रहे हैं. इस बीच इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मार्च में अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रग्स के इलाज के एक सेंटर पर पाकिस्तान के हवाई हमले में सैकड़ों आम नागरिकों की मौत हुई थी और इस घटना की जांच संभावित 'वॉर क्राइम' के तौर पर की जानी चाहिए. बुधवार (22 जुलाई) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, इंसानी हकूक अधिकार समूह ने कहा कि उसे पाकिस्तान के उन दावों का समर्थन करने वाला "कोई सबूत नहीं मिला" कि ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर का इस्तेमाल फौजी मकसदों या गोला-बारूद और हथियारों को रखने के लिए किया जा रहा था.
अफ़गानिस्तान ने कहा है कि 16 मार्च को हुए हमले में सेंटर में मौजूद लगभग 400 आम नागरिकों की मौत हुई थी. पाकिस्तान ने मरने वालों की तादाद पर सवाल उठाए हैं और जोर देकर कहा है कि वह एक मिलिट्री ठिकाने को निशाना बना रहा था. अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन, UNAMA ने मई में कहा था कि उसने स्वतंत्र रूप से कम से कम 269 नागरिकों की मौत और 122 लोगों के घायल होने की तस्दीक की है, लेकिन "असली आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है." अफ़गान अधिकारियों ने मार्च में हमले के पीड़ितों के लिए कम से कम दो सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित किए थे.
2,000 बिस्तरों वाला ओमिड सेंटर लगभग एक दशक से ड्रग्स की लत के इलाज के केंद्र के तौर पर काम कर रहा था. यह काबुल के बैनुल-अकवामी हवाई अड्डे के पास उस जगह पर स्थित था जो कभी NATO के मिलिट्री ठिकाने का हिस्सा हुआ करती थी. एमनेस्टी की जांच में तस्वीरों और वीडियो का तजजिया किया गया. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को हमले पर एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि उसने 60 से ज़्यादा तस्वीरों और वीडियो (जिनमें पाकिस्तान की सेना द्वारा जारी वीडियो भी शामिल हैं) का तजजिया और तस्दीक की है, इलाके की 30 से ज़्यादा सैटेलाइट तस्वीरों की समीक्षा की है और लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं.
इंसानी हकूक वाली तंजीम ने कहा कि किसी भी वीडियो से "इलाके में हथियार, गोला-बारूद या दीगर विस्फोटक सामग्री रखे होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है. फुटेज में हमले के तुरंत बाद कोई दूसरा धमाका (सेकेंडरी एक्सप्लोजन) नहीं दिखता है, जो गोला-बारूद रखे होने का सबूत हो सकता था." यह हमला कई महीनों से चल रही लड़ाई के दौरान हुआ. ड्रग्स के इलाज के सेंटर पर यह हमला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा पार गोलीबारी के महीनों के दौरान हुआ, जो पिछले साल शुरू हुई थी और फरवरी में बढ़ गई थी, जब पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वह अफ़गानिस्तान के साथ "खुली जंग" में है.
UNAMA का कहना है कि उसने केवल 1 जनवरी से मार्च के अंत तक सीमा पार हिंसा की वजह से अफ़गानिस्तान में टोटल 372 नागरिकों की मौत और लगभग 400 लोगों के घायल होने की जानकारी दर्ज की है. बैनुल-अकवामी मध्यस्थता वाली शांति वार्ता के कई दौर के बावजूद कोई स्थायी युद्धविराम नहीं हो पाया है. जून के आखिर में, पाकिस्तान की ओर से सीमा पार किए गए हमले में पूर्वी अफ़गानिस्तान के तीन प्रांतों में दो दर्जन से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए; UNAMA ने कम से कम 28 नागरिकों की मौत की तस्दीक की है.