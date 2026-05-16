आतंकवाद छोड़ो वरना भूगोल से मिट जाओगे; पाकिस्तान को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी

India Threatens Pakistan: 'सेना संवाद' नाम से दिल्ली में हो रहे एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें तय करना होगा कि वे भूगोल का हिस्सा बनना चाहते हैं या इतिहास का. जनरल द्विवेदी ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का ज़िक्र किया और कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियाँ जारी रखता है, तो "उन्हें तय करना होगा कि वे भूगोल का हिस्सा बनना चाहते हैं या इतिहास का."

उन्होंने तकनीक-प्रेमी पीढ़ी की क्षमताओं और उनकी क्षमता का उपयोग करने के सेना के इरादे की सराहना की. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू की है, जिसके 100 रिक्तियों के लिए एक लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह पीढ़ी हमारी पीढ़ी से कम से कम 10 गुना बेहतर है. वे सामाजिक रूप से जागरूक, वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए और डिजिटल रूप से दक्ष हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आज, हमने बच्चों की इंटर्नशिप के लिए सेना की सभी वर्कशॉप, हमारे सभी 'श्रेणी A' के संस्थान और कई मुख्यालय खोल दिए हैं। क्योंकि आधे समय तो वे बहुत ही सरल समाधान लेकर आते हैं। युद्ध के मैदान में, हमें एक 'बैटलफील्ड इक्वलाइज़र' (युद्ध का पासा पलटने वाले साधन) की ज़रूरत होती है. हमें 'टैंक बनाम टैंक' की लड़ाई नहीं चाहिए. अगर आप मुझे किसी मुश्किल समस्या का कोई सरल समाधान देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ही वे लोग हैं जो हमारे लिए यह लड़ाई जीतेंगे."