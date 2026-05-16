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Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंआतंकवाद छोड़ो वरना भूगोल से मिट जाओगे; पाकिस्तान को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी

आतंकवाद छोड़ो वरना भूगोल से मिट जाओगे; पाकिस्तान को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी

India Threatens Pakistan: सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में आयोजित 'सेना संवाद' कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद जारी रहा तो उसे तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा रहेगा या इतिहास बन जाएगा। उन्होंने युवाओं की तकनीकी क्षमता की भी सराहना की और सेना की नई इंटर्नशिप पहल का जिक्र किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 16, 2026, 08:12 PM IST

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आतंकवाद छोड़ो वरना भूगोल से मिट जाओगे; पाकिस्तान को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी

India Threatens Pakistan: 'सेना संवाद' नाम से दिल्ली में हो रहे एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें तय करना होगा कि वे भूगोल का हिस्सा बनना चाहते हैं या इतिहास का. जनरल द्विवेदी ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का ज़िक्र किया और कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियाँ जारी रखता है, तो "उन्हें तय करना होगा कि वे भूगोल का हिस्सा बनना चाहते हैं या इतिहास का."

उन्होंने तकनीक-प्रेमी पीढ़ी की क्षमताओं और उनकी क्षमता का उपयोग करने के सेना के इरादे की सराहना की. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू की है, जिसके 100 रिक्तियों के लिए एक लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह पीढ़ी हमारी पीढ़ी से कम से कम 10 गुना बेहतर है. वे सामाजिक रूप से जागरूक, वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए और डिजिटल रूप से दक्ष हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आज, हमने बच्चों की इंटर्नशिप के लिए सेना की सभी वर्कशॉप, हमारे सभी 'श्रेणी A' के संस्थान और कई मुख्यालय खोल दिए हैं। क्योंकि आधे समय तो वे बहुत ही सरल समाधान लेकर आते हैं। युद्ध के मैदान में, हमें एक 'बैटलफील्ड इक्वलाइज़र' (युद्ध का पासा पलटने वाले साधन) की ज़रूरत होती है. हमें 'टैंक बनाम टैंक' की लड़ाई नहीं चाहिए. अगर आप मुझे किसी मुश्किल समस्या का कोई सरल समाधान देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ही वे लोग हैं जो हमारे लिए यह लड़ाई जीतेंगे." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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