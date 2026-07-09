/ASI को मिली ऐतिहासिक जिम्मेदारी, प्रम्बानन मंदिर से और करीब आए भारत-इंडोनेशिया

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ASI Conservation Project Indonesia Prambanan Temple: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (6 जुलाई) से बुधवार (8 जुलाई) तक तीन दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया गए थे. यहां PM मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बुधवार (8 जुलाई) को एक ऐतिहासिक "प्रम्बानन मंदिर" का जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने बुधवार (8 जुलाई) को कहा कि उसे इंडोनेशिया में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल "प्रम्बानन मंदिर" के संरक्षण का काम करने में फख़र महसूस हो रहा है. यह काम भारत-इंडोनेशिया के संयुक्त संरक्षण पहल के तहत किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने मिलकर शुरू किया था.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, ASI ने कहा, "आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता के खास इलाके में मौजूद UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट "प्रम्बानन मंदिर" के संरक्षण का काम करने में फख़र है. यह काम भारत-इंडोनेशिया के संयुक्त संरक्षण पहल के तहत किया जा रहा है, जिसे PM नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने मिलकर शुरू किया था." इसे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग में एक अहम पड़ाव बताते हुए, ASI ने कहा, "यह अहम सहयोग भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत रिश्तों का सबूत है. यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है."
शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा "प्रम्बानन" मंदिर
ASI ने बताया कि 10वीं सदी का प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जो भगवान शिव को समर्पित है. इसमें कहा गया, "इस बड़े परिसर में 240 मंदिर हैं, जिनमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित तीन शानदार मेन मंदिर हैं. इनके साथ ही उनके वाहनों (दिव्य सवारी) को समर्पित तीन मंदिर भी हैं, जबकि मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानी बताने वाली सुंदर नक्काशीदार आकृतियाँ बनी हुई हैं." इससे पहले बुधवार को, PM मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो ने संयुक्त रूप से UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर बहाली परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत-इंडोनेशिया सांस्कृतिक सहयोग में एक अहम पड़ाव है.
PM मोदी ने इंडोनेशिया में प्राचीन "प्रम्बानन" मंदिर में की पूजा
PM मोदी ने प्राचीन मंदिर में पूजा-अर्चना की और वहाँ मौजूद अधिकारियों से बातचीत की. ऐतिहासिक मंदिर परिसर में पहुँचने पर दोनों नेताओं का स्वागत दोनों देशों के राष्ट्रीय झंडे लहराती भीड़ ने किया. इससे पहले, मोदी ने X पर मंदिर का एक एरियल वीडियो शेयर किया और इसे "शानदार प्रम्बानन मंदिर" बताया. मंगलवार को, मोदी और प्राबोवो के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद भारत और इंडोनेशिया ने मंदिर परिसर में भारत-समर्थित संरक्षण और बहाली पहल के लिए 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' (इरादे का पत्र) का आदान-प्रदान किया.
10वीं सदी में बना इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर "प्रम्बानन"
बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी. 10वीं सदी में बना प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है. इसके सेंटर में 47 मीटर ऊंचा शिव मंदिर है, जबकि इस परिसर में विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर और उनके दिव्य वाहनों के मंदिर भी शामिल हैं. इसकी बारीक पत्थर की नक्काशी में रामायण और अन्य हिंदू महाकाव्यों के नजारे दिखाए गए हैं, जो भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं.