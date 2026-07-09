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ASI को मिली ऐतिहासिक जिम्मेदारी, प्रम्बानन मंदिर से और करीब आए भारत-इंडोनेशिया

ASI Conservation Project Indonesia Prambanan Temple: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की. यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर दोनों देशों के प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है. इस पहल से विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:42 AM IST
ASI को मिली ऐतिहासिक जिम्मेदारी, प्रम्बानन मंदिर से और करीब आए भारत-इंडोनेशिया
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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