/ASI को मिली ऐतिहासिक जिम्मेदारी, प्रम्बानन मंदिर से और करीब आए भारत-इंडोनेशिया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, ASI ने कहा, "आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता के खास इलाके में मौजूद UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट "प्रम्बानन मंदिर" के संरक्षण का काम करने में फख़र है. यह काम भारत-इंडोनेशिया के संयुक्त संरक्षण पहल के तहत किया जा रहा है, जिसे PM नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने मिलकर शुरू किया था." इसे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग में एक अहम पड़ाव बताते हुए, ASI ने कहा, "यह अहम सहयोग भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत रिश्तों का सबूत है. यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है."