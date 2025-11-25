Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3017407
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरें

बुर्का का विरोध करने के लिए इस हाल में संसद पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनेटर, पागल समझ बैठे लोग!

Pauline Hanson Burqa Controversy: ऑस्ट्रेलिया की एक इस्लामोफोबिक सीनेटर पॉलीन हैनसन ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. लेकिन वहां के सीनेट ने पॉलीन के इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया. इसके बाद पॉलीन ने सीनेट के अंदर बुर्का पहनकर प्रवेश किया, जिसके बाद उनका विरोध हुआ. मुस्लिम सीनेटरों और विपक्षी सीनेटरों ने पॉलीन के इस हरकत की निंदा की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:14 AM IST

Trending Photos

बुर्का का विरोध करने के लिए इस हाल में संसद पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनेटर, पागल समझ बैठे लोग!

Pauline Hanson Burqa Controversy: ऑस्ट्रेलिया की कट्टर दक्षिणपंथी और इस्लामोफोबिक सीनेटर पॉलीन हैनसन के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग वाले प्रस्ताव को वहां के सीनेट ने मंजूरी नहीं दी. इसके बाद सीनेटर पॉलीन हैनसन ने सोमवार (24 नवंबर) को सीनेट के अंदर एक काला बुर्का पहनकर पहुंच गई. इस हरकत पर दूसरे सीनेटरों ने पॉलीन हैनसन का विरोध किया. उन्हें बुर्का निकालने को कहा गया, लेकिन वह बुर्का हटाने से इंकार कर दिया. सीनेटर पॉलीन हैनसन द्वारा बुर्का न उतारने पर सीनेट की कार्यवाही रोकनी पड़ी.

सीनेटर पॉलीन हैनसन ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बताया कि वह बुर्का का विरोध करने के लिए सीनेट के अंदर बुर्का पहनकर गईं. उन्होंने मांग की कि अगर लोग चाहते हैं कि वह सीनेट के अंदर बुर्का न पहनें, तो सार्वजनिक स्थानों पर भी बुर्के को पूरी तरह प्रतिबंधित करना होगा. 

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम सीनेटरों और विपक्षी सीनेटरों ने इस घटना की निंदा की. साथ ही सीनेटर पॉलीन हैनसन की आलोचना भी हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की सीनेटर मेहरीन फारूकी ने सीनेटर पॉलीन हैनसन को नस्लवादी करार दिया. उन्होंने कहा कि पॉलीन हांसन खुलेआम नस्लवाद दिखा रही हैं. साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय संसद फातिमा पायमन ने भी पॉलीन हैनसन के इस हरकत की निंदा की. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम सीनेटरों के अलावा विपक्ष की डिप्टी सीनेट लीडर ऐनी रस्टन ने भी पॉलीन हैनसन द्वारा की गई हरकत की निंदा की. साथ ही सीनेटर वोंग ने पॉलीन हैनसन की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के लायक नहीं है. वोंग ने पॉलीन हैनसन को इस घटना के लिए सीनेट से सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा. गौरतलब है कि पॉलीन हैनसन की राजनीति एंटी-इमिग्रेशन और इस्लामिक पहनावे, पहचान के विरोध पर आधारित है. दरअसल, वह 1990 के दशक में अपने मजबूत एंटी-इमिग्रेशन विचारों की वजह से फेमस हुई.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

australia newsPauline Hanson Burqa ControversyToday News

Trending news

australia news
बुर्का का विरोध करने के लिए इस हाल में संसद पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनेटर
Pakistan Attack Afghanistan
पाकिस्तान के हमले से फिर दहला अफगानिस्तान, 9 बच्चे समेत 10 लोगों की हुई मौत
IRGC Warns Israel
हिज्बुल्लाह चीफ की हत्या पर भड़का ईरान, IRGC ने इजरायल को दी हमले की धमकी
Imam Jamil Al Amin Death
नहीं मिला इंसाफ, मिल गई मौत; 23 साल बाद जेल में दम तोड़ गए इमाम जमील अल-अमीन
Iran Nuclear Activity
क्या मिडिल ईस्ट में होगा बड़ा धमाका? ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर हुआ एक्टिव
Bangladesh Border Alert
बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करेंगे हाकिमपुर का दौरा
jammu kashmir news
'मजहब से नहीं चलेगा देश, दिक्कत...' मुस्लिम एडमिशन विवाद पर CM उमर की BJP को दो टूक
Bangladesh news
बांग्लादेश में चुनाव से पहले अपराध बेकाबू, पुलिस ने जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाया
Australia Burqa Controversy
बुर्का पहनकर संसद पहुंचीं ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर, पूरे सदन में मचा हड़कंप
West Bengal news
'संहति दिवस' पर क्यों बौखलाई BJP? TMC का तंज- बाबरी के गुनाहगार न सिखाएं सौहार्द