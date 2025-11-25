बुर्का का विरोध करने के लिए इस हाल में संसद पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनेटर, पागल समझ बैठे लोग!

Pauline Hanson Burqa Controversy: ऑस्ट्रेलिया की एक इस्लामोफोबिक सीनेटर पॉलीन हैनसन ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. लेकिन वहां के सीनेट ने पॉलीन के इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया. इसके बाद पॉलीन ने सीनेट के अंदर बुर्का पहनकर प्रवेश किया, जिसके बाद उनका विरोध हुआ. मुस्लिम सीनेटरों और विपक्षी सीनेटरों ने पॉलीन के इस हरकत की निंदा की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pauline Hanson Burqa Controversy: ऑस्ट्रेलिया की कट्टर दक्षिणपंथी और इस्लामोफोबिक सीनेटर पॉलीन हैनसन के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग वाले प्रस्ताव को वहां के सीनेट ने मंजूरी नहीं दी. इसके बाद सीनेटर पॉलीन हैनसन ने सोमवार (24 नवंबर) को सीनेट के अंदर एक काला बुर्का पहनकर पहुंच गई. इस हरकत पर दूसरे सीनेटरों ने पॉलीन हैनसन का विरोध किया. उन्हें बुर्का निकालने को कहा गया, लेकिन वह बुर्का हटाने से इंकार कर दिया. सीनेटर पॉलीन हैनसन द्वारा बुर्का न उतारने पर सीनेट की कार्यवाही रोकनी पड़ी.
सीनेटर पॉलीन हैनसन ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बताया कि वह बुर्का का विरोध करने के लिए सीनेट के अंदर बुर्का पहनकर गईं. उन्होंने मांग की कि अगर लोग चाहते हैं कि वह सीनेट के अंदर बुर्का न पहनें, तो सार्वजनिक स्थानों पर भी बुर्के को पूरी तरह प्रतिबंधित करना होगा.
वहीं, ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम सीनेटरों और विपक्षी सीनेटरों ने इस घटना की निंदा की. साथ ही सीनेटर पॉलीन हैनसन की आलोचना भी हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की सीनेटर मेहरीन फारूकी ने सीनेटर पॉलीन हैनसन को नस्लवादी करार दिया. उन्होंने कहा कि पॉलीन हांसन खुलेआम नस्लवाद दिखा रही हैं. साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय संसद फातिमा पायमन ने भी पॉलीन हैनसन के इस हरकत की निंदा की. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया.
ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम सीनेटरों के अलावा विपक्ष की डिप्टी सीनेट लीडर ऐनी रस्टन ने भी पॉलीन हैनसन द्वारा की गई हरकत की निंदा की. साथ ही सीनेटर वोंग ने पॉलीन हैनसन की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के लायक नहीं है. वोंग ने पॉलीन हैनसन को इस घटना के लिए सीनेट से सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा. गौरतलब है कि पॉलीन हैनसन की राजनीति एंटी-इमिग्रेशन और इस्लामिक पहनावे, पहचान के विरोध पर आधारित है. दरअसल, वह 1990 के दशक में अपने मजबूत एंटी-इमिग्रेशन विचारों की वजह से फेमस हुई.