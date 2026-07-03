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आयतुल्लाह अली खामेने के ताबूत को शहादत स्थल ले जाने पर भावुक हुआ ईरान

Ali Khamenei Funeral: ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जनाजे का जुलूस और श्रद्धांजलि कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक आयोजित होंगे. इससे पहले उनके ताबूत को उस जगह ले जाया गया है, जहां अमेरिका-इजरायल के हमले में उनकी शहादत हुई थी. इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ऐलान नहीं किया गया था. जनाजे का जुलूस और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. ईरान में करोड़ों लोगों की मौजूदगी की संभावना जताई गई है. भारत की ओर से भी प्रतिनिधिमंडल समारोह में शामिल होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:12 AM IST
आयतुल्लाह अली खामेने के ताबूत को शहादत स्थल ले जाने पर भावुक हुआ ईरान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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