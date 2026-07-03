आयतुल्लाह अली खामेने के ताबूत को शहादत स्थल ले जाने पर भावुक हुआ ईरान

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Ali Khamenei Funeral: ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जनाजे और आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए 90 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण दिया गया है. आयतुल्लाह अली खामेनेई की जनाजे की जुलूस को इराक और ईरान के कई शहरों में घुमाया जाएगा और इस दौरान कई प्रोग्राम भी होंगे. ये प्रोग्राम 4 जुलाई से शुरू होंगे और 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामेनेई के शव को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इस बीच आयातुल्ला अली खामेनेई के शव वाले ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहाँ उनकी हत्या हुई थी. इस इवेंट के लिए आधिकारिक रूप से पहले से ऐलान नहीं किया गया था.
ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जनाजे का जुलूस में लगभग दो करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से ईरान में युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार, राजधानी में 4 और 5 जुलाई को होने वाली कई दिनों की सार्वजनिक विदाई में रिकॉर्ड-तोड़ भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसमें 2 करोड़ (20 मिलियन) तक लोग शामिल हो सकते हैं.
भारत सरकार की तरफ से आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी यात्रा में शामिल होने जाएंगे ये नेता
ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जनाजे का जुलूस और इवेंट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, BJP सदर और कांग्रेस पार्टी को आमंत्रण दिया गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार (2 जुलाई) को ऐलान की कि बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री (MoS) पवित्र मार्गेरिटा 3 जुलाई (शुक्रवार) को ईरान का दौरा करेंगे. वे ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के आखिरी समारोह में शामिल होंगे. कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी यात्रा में शामिल होने जाएंगे.
तय समय से पहले लोगों को कार्यक्रम स्थल में आने की इजाजत नहीं होगी!
ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की सार्वजनिक विदाई समारोह 4 जुलाई को सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड प्रेयर ग्राउंड्स में शुरू होगा और उस समय से शोक मनाने वालों के लिए खुल जाएगा. तय समय से पहले लोगों को कार्यक्रम स्थल में आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि विदाई समारोह रात 8:00 बजे (स्थानीय समय) तक चलेगा. जनाजे का नमाज 5 जुलाई की सुबह के लिए तय की गई है.