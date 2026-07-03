आयतुल्लाह अली खामेने के ताबूत को शहादत स्थल ले जाने पर भावुक हुआ ईरान

भारत सरकार की तरफ से आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी यात्रा में शामिल होने जाएंगे ये नेता

ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जनाजे का जुलूस और इवेंट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, BJP सदर और कांग्रेस पार्टी को आमंत्रण दिया गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार (2 जुलाई) को ऐलान की कि बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री (MoS) पवित्र मार्गेरिटा 3 जुलाई (शुक्रवार) को ईरान का दौरा करेंगे. वे ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के आखिरी समारोह में शामिल होंगे. कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी यात्रा में शामिल होने जाएंगे.